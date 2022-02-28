炎亞綸想演好萊塢夯片《蝙蝠俠》 國際名導：先來試鏡！
從半年前開始經營網路節目《IconiA》的炎亞綸，在節目中越洋訪問電影《蝙蝠俠》的導演麥特李維斯（Matt Reeves），這也是炎亞綸第一次訪問好萊塢電影相關人員，不但做足了功課，訪問當天因為時差的關係只能在凌晨連線。近日行程滿檔的炎亞綸從凌晨三點就開始在線上等候，直到訪問結束時已經是凌晨四點多。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-02-28 11:00:00
炎亞綸訪問時問麥特李維斯：「第一眼印象覺得自己適合哪一個角色時？」Matt Reeves直白的說：「可能要請你先來試鏡再說！」但炎亞綸沒有放棄，不斷暗示麥特李維斯自己想演蝙蝠俠，沒想到麥特李維斯直接說「你可能可以演羅賓吧！」讓炎亞綸的蝙蝠俠夢瞬間被敲醒。
在節目中，麥特李維斯跟分享炎亞綸他剛進劇組時，就覺得蝙蝠俠是這個故事的中心，所以他沒有要跟其他DC宇宙多做結合，而是想多描繪蝙蝠俠這個主角，並且希望能讓影迷覺得是有新鮮感的！所以他從「世界上最偉大的偵探」這個角度出發，希望大家可以更瞭解蝙蝠俠。
麥特李維斯還表示受到達溫庫克的漫畫《Ego》的影響，在漫畫中描述了蝙蝠俠跟自己內心的野獸在對抗，「蝙蝠俠不是那種意義上的英雄，蝙蝠俠做這些事情其實都是出自於個人立場。」麥特李維斯更想描述的是蝙蝠俠的心理層面，所以在《蝙蝠俠》這部電影中可以看到蝙蝠車在飛車追逐的畫面，也可以看到很細膩的情感面。