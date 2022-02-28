PLG／助夢想家獨佔榜首 「雙十」洋將布依德獲2月MVP
P. LEAGUE+ 今(28)日公佈2021-22賽季Porsche 2月最有價值球員，福爾摩沙台新夢想家的布依德（Julian Boyd）本月繳出平均22.7分12.3籃板2.7助攻1.3抄截，全方位的表現幫助球隊在2月底前獨居龍頭寶座，布依德也獲選2月最有價值球員。
記者鍾東穎/綜合報導
2022-02-28 11:12:31
攻擊火力穩定不易當機的布依德，本季是福爾摩沙台新夢想家的重要得分點，目前已經出賽9場，有8場得分、籃板都來到「Double-Double」，而在2月份的3場比賽，雖然球隊首場不敵臺北富邦勇士，但布依德仍舊繳出25分的水準之作，而接下來對上高雄鋼鐵人及新北國王，布依德分別攻下16分11籃板及27分18籃板，並且屢屢在比賽關鍵時刻攻下分數，帶領福爾摩沙台新夢想家拿下2連勝、以單月2勝1敗的戰績獨居第一。
布依德在2月最有價值球員投票中，27張選票（包含2張球迷選票）獲得15張5分、以總分102分擊敗新北國王的麥卡洛（Chris McCullough），拿下2月最有價值球員的殊榮。
PLG 2021-22賽季單月最有價值球員有全新變革，票選方面本季開放球迷投票參與，而球迷投票結果將算成2張選票，和籃球記者聯誼會成員的選票一起計算，最後決定單月最有價值球員的人選。
此外，PLG也邀請Porsche Taiwan冠名贊助2021-22賽季單月最有價值球員，單月最有價值球員除了可獲得Porsche x P. LEAGUE+ 特製獎盃外，更可獲得MVP專屬的兩天一夜Porsche深度體驗之旅，開著Porsche上山下海，與Porsche一起感受夢想成真的喜悅！