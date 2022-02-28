北市動物園「一票玩到底」收120元 網友1理由給過
民眾生活大不易，通膨來襲，萬物齊漲唯有薪水不漲。228連假期間，傳出最適合親子旅遊踏青的臺北市立動物園門票擬漲價的消息，日前已於官網上傳公告「臺北市立動物園門票收費標準」條文草案，其中全票從原本的60元將一口氣漲到120元，但未來還會新增臺北市民票收費60元，將與學生、軍警消等優待票同價。翻倍漲價的消息一傳出，令許多小家庭父母們大喊吃不消，引發網友熱論質疑市府搶錢？但也有不少民眾含淚力挺，「是原本太便宜了」、「希望漲價可讓動物們吃好一點」、「我只希望動物們能夠得到更好的照顧」。
記者蕭涵云/台北報導
2022-02-28 13:23:39
目前臺北市立動物園現行門票收費制度，入園全票60元、優待票30元，參觀教育中心全票20元、優待票10元，搭乘遊客列車5元。而臺北市立動物園宣布，20年來凍漲的門票將要進行調整，未來將規劃「一票玩到底」的全票120元，意即參觀教育中心、搭乘遊客列車都無需再另外付費。
並新增臺北市民票收費60元，未來將與學生、軍警消等優待票同價。而人數達30人以上的團體票為84元，六歲以下兒童及六十五歲以上長者等對象仍有「免費入場」的優惠。
據園方透露，20年來動物園票價幾乎是凍漲，但近年無論是人力成本、硬軟體設備、動物照顧開銷等的營運費用都在增加。但門票翻倍漲價的消息一傳出，令許多小家庭父母們大喊吃不消，「A錢囉」、「留給『台北市民』自己去好了」，引發網友熱論質疑市府搶錢？
也有網友提出，比起壽山動物園40元、新竹動物園50元，以及坊間其他可觀賞動物的生態樂園，臺北市立動物園交通便利、園區開闊、動物種類眾多又具教育性質，即使漲價仍很有優勢。
還獲不少民眾含淚力挺，「是原本太便宜了」、「想想養動物維護環境需要多少錢」、「希望漲價可讓動物們吃好一點」。身為二寶媽的汪小姐真誠表示「應該是一次幅度太大，很多人會覺得觀感不好。原本真的很便宜，幼童也不用錢，還去那邊大玩特玩。雖然漲價，我只希望動物們能夠得到更好的照顧」。
目前為園方調漲門票相關草案的公告期14天內，民眾有任何想法與意見都可向動物園反應，各界意見蒐集彙整後會提供給法務局審查，待市政會議通過後便會公告實施，實施時間最快預估為今年3、4月期間。