俄烏戰致全球經濟衰退？外銀這麼說　提5大投資應對策略

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雖然衝突本身不太可能引發經濟衰退，但就二階影響而言，風險已明顯上升，主要是大宗商品價格上漲對經濟增長的影響，布蘭特原油價格已突破100美元大關，如果衝突持續，油價可能會進一步上漲，尤其是供應中斷或潛在制裁措施限制俄羅斯出口，若布蘭特原油價格維持在125美元的時間達到約6個月，估計會令全球今年GDP增長減少0.5個百分點，只是這個幅度尚不足以扭轉疫情後的普遍復甦趨勢。
另一個關鍵的二階效應，在於大宗商品價格飆升對貨幣政策的影響，瑞銀依然預期美聯準會將在3月升息，且央行將會把此視為是短期事件。然而，如果見到薪資物價螺旋式上升開始出現，美聯準會可能會在此後採取更激進的升息舉措。
至於投資者這時應該拋售嗎？瑞銀表示抓住市場高低點進出實屬不易，特別是在地緣政治動盪導致的不確定性居高不下之時。然而，歷史告訴我們在這個時刻的最佳策略就是保持冷靜、耐心，繼續投資並採取多元化佈局，市場拉回通常不會持續很長一段時間，自1945年以來，市場主動下跌的時間只占約14%，其他86%不是在扳回先前的跌幅，就是在創新高的路上，尤其地緣政治事件導致的拉回特別短暫。
以標普500指數自1945年以來在主要軍事衝突後的表現為例，市場通常在事件發生的第一周下跌，但18次中有14次在3個月內上漲，漲幅中位數約為2%。儘管不確定性明顯上升，但隨著各國放鬆抗疫管制，全球經濟增長回到趨勢以上將有利於支撐股市前景。
當然，也不排除短期內市場進一步下跌的可能性。瑞銀指出，烏克蘭事件升級，對其他地區地緣政治形勢的擔憂加劇，以及對經濟和貨幣政策的影響都可能令風險溢價上升。儘管如此，若下行情景確實成真，投資者保持長期視野十分重要。回溯至1945年，平衡型投資組合的平均回撤只持續了大約2.5年，最長的也只略超過4年。因此，如果投資者在此期間保持耐心，最終總會取得更好的回報。熊市被證明是建立長期頭寸的好時機。
至於哪裡是資金避風港？瑞銀表示許多傳統「避險」資產表現良好，譬如美國公債、日圓、瑞郎和黃金，這些資產短期內可能會繼續表現出色，而瑞銀則看好美元，美元通常在地緣政治危機時表現良好，目前也的確如此，在俄烏衝突爆發後，美元指數上漲1%。同時，央行政策走向不一致也會為美元帶來支持，譬如美聯準會升息腳步快過歐洲央行。
而其他被視為具有避險特質的資產如黃金、瑞郎和美國公債等則不在瑞銀看好之列，也不認為加密貨幣是避險資產。瑞銀表示，雖然黃金在此刻展現了其避險特質，但實際利率上升以及美元走強將令金價在今年稍晚承壓。
至於該不該賣出俄羅斯股票？瑞銀認為股票部分可降低俄羅斯股票持倉，分散集中化頭寸儘管市場已大幅下跌，但西方制裁風險揮之不去，使得俄羅斯股市不具投資價值，瑞銀認為西方將會儘量避免能源和大宗商品貿易受到干擾，但目前看來很可能將考慮對企業施加更多制裁。歷史也表明，即便將來形勢演變成「衝突僵持」局面，針對俄羅斯企業的制裁也仍將持續。
瑞銀表示，對於已在全球範圍內充分多元化的投資者而言，俄羅斯股票在投資組合中的比重幾乎可忽略不計，而新興市場指數本身也僅占全球股市權重約11%。因此，即便在危機解除的情況下，俄羅斯股票在未來3-6個月有可能上行，但潛在收益無法抵消相關風險及潛在複雜性。對於重倉俄羅斯股票或配置比重超過目標水準的投資者而言，可考慮替代投資領域，例如看好的大宗商品或網路安全板塊。
那現在是逢低買入的時機到了嗎？瑞銀覺得短期內波動性仍將居高不下，不能排除全球市場進一步下行的可能性。然而，在基準情景下，瑞銀並不預期跌勢將一直持續，而且注意到中長期而言，地緣政治事件一般不會對市場回報造成太大影響，對於希望在此時建倉的投資者，建議隨著防疫限制措施的解除、企業補充庫存，全球經濟與盈利基本面依然強勁，假定俄羅斯能源供應繼續，歐洲將是全球經濟增長的最大受益者之一，尤其是考慮到歐洲股票估值便宜，能源股也是全球增長強勁的主要贏家。
瑞銀進一步分析，能源行業在烏克蘭危機升級的風險情景或緊張局勢降溫的情況下，都依然佔據有利位置。即使緊張局勢降溫，由於多年來產能投資不足，未來幾年石油供應仍可能受限，預期石油需求將恢復至新冠疫情前的水準。另外，中國大陸股票具吸引力，去年中國大陸股市跑輸全球股市，MSCI中國指數下跌22.8%，而MSCI所有國家環球指數上漲16.8%。但預期，在央行大幅寬鬆貨幣政策的支持下，中國大陸經濟放緩之勢將在4月前見底，儘管中國科技股仍可能震盪，但就監管而言，最壞的時刻很可能已經過去，中國大陸市場也相對不太受當前全球利率以及地緣政治風險的影響。
就長期投資而言，瑞銀表示網路安全處於有利位置，衝突期間出現網路攻擊凸顯出企業與政府增加網路安全投資的必要性，而綠色科技板塊在最近幾周跑輸大市，部份原因在於投資者擔心升息可能對估值不利，但綠色科技無論從戰術還是結構角度都具吸引力，短期內，大宗商品估值居高不下，能源安全備受矚目，均有望提升綠色科技行業的關注度。
至於要現在買入還是再等等？瑞銀覺得選擇完美時機入市或退出極為困難，在地緣政治危機期間建倉似乎也極具挑戰，尤其是在可能繼續遭受虧損的情況下。但與此同時，大幅波動時期往往也蘊藏著有望獲得最佳長期回報的機會，建議分批入市有助於降低擇時風險，尤其是投資一大筆錢時，投資者也可以考慮首先加倉波動性較低的資產。