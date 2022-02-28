二二八75周年　陳其邁：高雄與烏克蘭站在一起

1947年台灣歷經二二八事件，深刻影響台灣民主進程，為感念民主先進的犧牲與奉獻，高雄市政府今（28）日以「我們心中的那一道光」為題，在二二八和平紀念公園舉行75周年追思紀念會，陳其邁並以烏克蘭為例說明，在國家面臨挑戰之際，大家都能感同身受，因為有著相同歷史記憶，高雄一定會堅定地與烏克蘭人民站在一起。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-02-28 11:32:28
陳其邁表示，歷史可以原諒，但是不能忘記，人類的錯誤，必須經過不斷的反省、檢討，文明才能繼續向前行，過去他在高雄中學就學時，所有課本、老師都不曾跟他們說過二二八事件，直到畢業後才了解，原來雄中紅樓子彈孔所代表的意義。台灣能享今日民主化果實，是依賴所有民主先進，為台灣這塊土地辛苦奮鬥、犧牲奉獻的成果，相信勇敢的台灣人絕對不會忘記過去這段歷史。
陳其邁指出，人權、民主、自由是人類普世價值，是我們心中的那道光，也是帶領台灣人勇敢、堅定向前行的腳步。他並以烏克蘭為例說明，在國家面臨挑戰之際，大家都能感同身受，因為有著相同歷史記憶，高雄一定會堅定地與烏克蘭人民站在一起。昨日2022台灣燈會二二八草地音樂會，即以心中的那道光為主題，在衛武營大草皮用蠟燭排出台灣的形狀，向全世界宣示捍衛民主自由的決心。