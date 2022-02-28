二二八事件75周年　蔡英文：從錯誤中反省是台灣人的使命

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蔡英文說，這份報告將會呈現威權侵犯人權加害體制是如何運作，也會針對如何深化民主落實轉型正義提出具體建議。促轉會完成調查規劃任務後，將提高層級由行政院扛起執行責任，現在相關修法工作已經提出，銜接工作的專案也已經成立，前幾天行政院長蘇貞昌將成立推動轉型正義會報，並親自擔任召集人，搭配院本會設立人權與轉型正義處，要持續把理念思維具體落實到行政作為當中。
蔡英文說，一個民主國家不應該以威權形式紀念卸任總統，每一位總統的歷史定位應該由人民決定，但是政府有責任介入威權時期的加害體制，也有責任讓人民充分理解真相做客觀評價。希望在民主已經足夠穩固，也受國際肯定的台灣，包括朝野政黨與社會各界，都可以用理性成熟態度朝最有助於民主發展的方向，繼續落實轉型正義的工作。
蔡英文表示，最近這幾天國際情勢正在快速變化當中，全世界都看到烏克蘭為了國家民主自由抵抗侵略、團結奮鬥，他們堅持捍衛國家主權、堅持自由民主的決心讓人動容，也讓國際社會加強支持烏克蘭的力量。
「一個團結的國家，才能面對變局、克服挑戰，作為總統，團結台灣保衛民主是責任也是一直以來的堅持」。蔡英文表示，政府會持續密切因應國際情勢，同時也要告訴大家，無論面對怎樣的挑戰，民主是唯一選項，團結是唯一的方法，追求團結不等於要忘記過去，相反的是，更要銘記走過的路，時刻提醒自己，今日台灣民主不是理所當然，如此才能珍惜當下，團結彼此，一起守護得來不易的民主自由與人權。
蔡英文表示，一個能夠面對歷史，從錯誤反省的國家，也會是一個能夠堅持民主的國家 ，這是轉型正義之於台灣民主的意義，也是台灣人的共同使命。