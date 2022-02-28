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立法院擬3月底處理18歲公民權修憲案

▲立法院擬3月底處理18歲公民權修憲案。（資料照／記者王敏旭攝）
▲立法院擬3月底處理18歲公民權修憲案。（資料照／記者王敏旭攝）

記者羅婉庭／台北報導

2022-02-28 13:11:22｜2022-02-28 13:11:51

立法院立法院修憲委員於1月22日初審通過18歲公民權修憲案，民進黨團總召柯建銘預計3月底能處理，屆時將請立法院長游錫堃召集朝野協商；國民黨團總召曾銘宗表示，黨團會出席協商，但主張修憲要有程序正義。

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初審通過增訂中華民國憲法增修條文第一條之一，年滿18歲國民有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權。除本憲法及法律別有規定者外，年滿18歲者，依法有被選舉權。外界關心立法院何時處理修憲，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，待新會期的總質詢順利進行後，將會先進行朝野協商，並在3月底進到院會進行處理。

國民黨團方面，總召曾銘宗表示，三月底朝野協商國民黨會出席，民黨團舉雙手贊成18歲公民權，但也希望能推動動保入憲、環境權入憲，以及檢討政府體制、總統有權無責等問題討論，都攸關國家未來重大發展，「如果修憲只修民進黨想要的，顯示民進黨就是在打假球，實際上根本無心修憲」。另外，依照憲法修憲條文有規定出席人數，修憲前提是朝野要有共識，才能送出條文、完成修憲，但過去一段時間的修法過程中，民進黨都多數輾壓、霸凌在野黨，他喊話民進黨，接下來一定要符合程序正義。

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