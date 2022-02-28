二二八事件75週年　民進黨：共同珍惜得來不易的民主自由

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民進黨強調，團結不是建立在遺忘過去，相反的，團結應當建立勇敢面對共同的歷史傷痛、珍惜此刻共有的民主自由，並攜手透過轉型正義的工程逐步從真相還原、責任釐清、進而走向和解。
民進黨表示，自2016年民進黨執政之後，政府隨即透過立法，成立促進轉型正義推動委員會，隨後逐步推動、徵集政治檔案、平復司法不法，還原歷史真相，加速被害者與其家屬的權利恢復等工程。今年5月，促轉會將在階段性工作完成，提出「總結報告」後，將工作移交提升至院的層級。行政院將推動修法設置「推動轉型正義會報」，由行政院長擔任召集人，並由法務部、內政部、文化部、衛福部、教育部、國發會等各有關部會承接應辦理的轉型正義事項，力求無縫接軌，持續落實。同時行政院也將規劃設置「人權及轉型正義處」，持續推動國家人權與轉型正義的政策，為開啟台灣轉型正義下一個階段的工作做好準備。
民進黨指出，現今的台灣已經從威權走向民主，國人不能忘記，自由、民主、人權不是統治者施予的恩惠，而是前人透過犧牲換取來的成果。在二二八事件75週年的今日，民進黨要一同紀念為台灣民主自由犧牲的受難前輩，未來也要持續與所有的台灣人民一起打造更完善的民主社會，守護得來不易的民主自由，讓國家繼續團結往前進。