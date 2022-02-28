Angelababy加入離婚人妻行列 楊冪取代黃曉明送暖慶生
大陸人氣女星Angelababy今（28）日過33歲生日，這是她和黃曉明宣布離婚之後的第一個單身生日，好姐妹楊冪準時發文祝福Angelababy：「楊老師生日快樂，今天妳最好看，愛妳。」兩人是演藝圈裡出名的手帕交，楊冪已經連續5年為Angelababy慶生。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-02-28 13:21:26｜2022-02-28 13:39:37
楊冪、Angelababy年紀相仿、人氣相當，2人都擁有仙女顏值、完美身材，同屬大陸頂級流量小花，不過事業表現出色的她們，似乎逃不過婚姻失敗的命運，楊冪在演藝圈獨當一面，有自己的工作室和經紀公司，還一手捧紅了旗下女星迪麗熱巴，年收入高達2億（約台幣9億元），輾壓前夫劉愷威，女強男弱的格差婚不被看好，5年婚姻在2018年宣告破裂，雖然育有7歲女兒小糯米，但楊冪不受單親媽媽包袱影響，新劇搭遍陳偉霆、許凱等當紅男星，離婚後運勢更旺。
Angelababy和前夫黃曉明結束6年婚姻，育有4歲兒子小海綿，當年由黃曉明牽線Angelababy加盟華誼兄弟，讓她從模特兒成功轉型一線女星，不過受到《孤芳不自賞》摳圖事件的影響，Angelababy苦背不敬業罪名好多年，手上最具人氣的節目《奔跑吧兄弟》，又遇到新秀宋雨琦竄起，Angelababy的恢單之路能不能走得漂亮，還待往後的作品證明。