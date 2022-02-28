扮台灣孔劉挨轟！梁赫群收Netflix私訊嚇壞：要被告了嗎

身為藝人的一言一行，都會被大眾評頭論足，若是資深藝人能否承受新世代網友的指教？吳宗憲、吳珊儒主持的中天節目《小明星大跟班》找來詹惟中、梁赫群、馬力歐等人，暢談與酸民過招的經驗。自稱「台灣孔劉」的梁赫群，就因為模仿當紅韓星，常被粉絲開罵，還收到Netflix平台的私訊，讓他嚇壞以為要挨告了！





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▲梁赫群扮台灣孔劉相似度高，還因此獲得廣告邀約。（圖／中天提供）

▲梁赫群表示扮演孔劉的原則，就是不會醜化對方。（圖／翻攝梁赫群FB）

梁赫群被酸民認為在「消費孔劉」，他委屈喊冤只是想博君一笑，絕無詆毀孔劉，不過因為模仿相似度超高，甚至讓本尊關注到他，因此有工作上門，梁赫群說有一天突然收到Netflix平台的私訊，心想「完了，要被告了，結果是說孔劉有新劇要演太空人，找我說可不可以幫忙宣傳」，結局根本大反轉。





而準確斷言林志玲懷孕的詹惟中，最在意的是預測韓國瑜選總統一事，被酸民虧算命不準，他反擊說：「我歷屆總統大選、五都選舉都精準，韓國瑜我是不準，但韓國瑜是你爸是不是？你都忘不了他啊？」為了雪恥，他再度大膽預測吳宗憲明年會喜事連發，「你兩個女兒今年一定有一個會懷孕，讓你明年當外公！」這番話連吳宗憲都難以置信：「是我女兒還是我女友？」甚至還要求Sandy當場捶肚子破除預言。





▲詹惟中對於預測韓國瑜選舉一事失準，忍不住與酸民互槓。（圖／中天提供）

▲吳宗憲被詹惟中預測明年會當上阿公。（圖／中天提供）

馬力歐則因拍戲飾演喜歡女主角的角色，被酸民攻擊長相，說他「癩蛤蟆想吃天鵝」，甚至萌生辭演念頭，網友還抱怨他不好笑，「我承認我也許不是那麼好笑，但也有人比我更不好笑。」這讓Sandy相當好奇他指的是誰，馬力歐則毫不避諱地說：「就是馬國賢這還要問？而且基本上我是演員，不是專職的綜藝人員，還有人說我衰！我這種長相，但是我老婆很漂亮，我女兒很聰明，最後一點就是這種臉會得獎！」



