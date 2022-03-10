專訪／曾當周湯豪伴舞　「原子少年」金星暗藏最帥舞王

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擅長排舞跟饒舌的蔡朕，在「金星」裡擔任「媽媽擔當」，聽過每一個團員對他訴苦、講內心話，來自馬來西亞的Nelson就爆料，有一次心情不好，蔡朕打電話過來陪他聊了2個小時，「他不是會說貼心話的那種人，是用陪伴者的身分聽我講，聆聽陪伴給建議。」國二那年蔡朕參加韓國娛樂公司SM徵選被選上，孰料爸媽不支持他去，蔡朕為此冷戰家人1個禮拜，這次參加《原子少年》，彌補昔日的遺憾，為了夢想「勇敢拚一次」。
Nelson來台灣將近5年，是團內的歌聲擔當，因為喜歡表演來參加選秀，能講中文、馬來語、韓文、英文的Nelson，希望能帶領團員走出台灣，在國際舞台發光發熱，同樣有一把好嗓音的還有廖學文，他最期待見到導師Ella（陳嘉樺），「合作出一個唱歌很好聽的舞台。」
擅長R&B的巴比，靠一台電腦就能自己做音樂，最快5分鐘可以錄完1首歌，Vocal實力備受團員認可，歌喉清亮的鄭明德，也是拿起一把吉他就能寫歌，他期許自己能當團體內的魅力擔當，「我的魅力跟大家不一樣，能陽剛也能美麗，最重要的是我的眼睛，夠犀利吧。」
許孟維是知名街舞老師七七的舞團Kicrew一員，學了國標舞7年之久，後來又學街舞，許孟維前前後後舞齡長達12年，私下講話憨厚可愛的許孟維，上了舞台火力全開，判若兩人的反差萌格外亮眼。舉手投足充滿自信的洪定義，擅長waacking、hip hop等舞風，熱愛舞台的他坦言這次參賽，就是要「得到更多眼神、更多注目。」
來自彰化的梁善鈞，擁有韓系娃娃臉，是團員公認的門面擔當，很喜歡「防彈少年團」的他，也把對方當作是金星努力的目標，「他們的舞台魅力跟掌握鏡頭的眼神很強，舞蹈唱歌更不用說。」同樣是舞蹈擔當的Yori也說：「他們是從默默無名開始慢慢努力，到現在變成世界有名的天團，我也想要成為那樣的人。」
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《原子少年 Atom Boyz》金星成員名單整理，花美男IG大集合！
台灣選秀綜藝節目「原子少年 Atom Boyz」即將開播，而去年在相關社群平台上陸續公開參賽成員及分組，就是要讓粉絲們一睹為快，了解參賽者的個人特質，讓這熱潮持續前進。本篇整理「原子少年 金星」分隊成員及 Instagram、Facebook 等社群平台的詳細資訊給各位。
原子少年 金星 Venus
金星是一群擁有花美男的臉蛋、神秘特質的 10 位男孩組成的。
原子少年金星分隊 – 成員介紹
成員為：鄭明德、藍弟、巴比、許孟維、Yori、蔡朕、洪定義、梁善鈞、廖學文、Nelson，以下依順序介紹。
鄭明徳 Mingdez
專長：舞蹈、唱歌、繪畫、彩妝
出生年：2001 年 03 月02 日
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藍弟 Blue Bro
專長：舞蹈
出生年：1998 年 06 月17 日
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巴比 Bobby
專長：歌唱、舞蹈、音樂創作
出生年：2003 年 07 月28 日
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許孟維 Mike
專長：舞蹈、妝髮造型
出生年：2000 年 10 月 30 日
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楊景翔 Yori
專長：舞蹈
出生年：2000 年 12 月16 日
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蔡朕 Chris
專長：舞蹈
出生年：2000 年 10 月19 日
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洪定義 Ding Yi
專長：舞蹈
出生年：2002 年 01 月19 日
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梁善鈞 JIM
專長：舞蹈、歌唱、果雕
出生年：2001 年 12 月13 日
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廖學文 Skylar
專長：歌唱、舞蹈
出生年：2000 年 05 月05 日
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Nelson
專長：舞蹈
出生年：1998 年 03 月31 日
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