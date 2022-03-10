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專訪／曾當周湯豪伴舞　「原子少年」金星暗藏最帥舞王

▲《原子少年Atom Boyz》「金星」洪定義（左起）、梁善鈞、藍弟、Yori、巴比、蔡朕、許孟維、Nelson、廖學文、鄭明德視覺風格超強烈。（圖／記者葉政勳攝）
▲《原子少年Atom Boyz》「金星」洪定義（左起）、梁善鈞、藍弟、Yori、巴比、蔡朕、許孟維、Nelson、廖學文、鄭明德視覺風格超強烈。（圖／記者葉政勳攝）

記者羅凌筠/專訪

2022-03-10 10:00:00｜2022-03-10 10:54:08

王牌製作人詹仁雄砸1.2億製作的選秀節目《原子少年Atom Boyz》即將開播，依照成員的特質、風格分為8個行星土星、地球、火星、水星、木星、海王星、金星、天王星，從80位潛力成員選拔出最強男團，舞蹈實力堅強的「金星」，由10位花美男鄭明德、藍弟、巴比、Yori、洪定義、蔡朕、Nelson、廖學文、許孟維、梁善鈞組成，團員們穿搭、化妝的功力不輸唱跳，強烈的視覺風格吸引許多關注，是目前出道呼聲最高的一組。

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金星團員接受《NOWnews今日新聞》專訪，揭曉參加比賽的心路歷程，參加過街舞大賽WOD、HHI的藍弟，過去是《超級新人王+》總決賽亞軍，擅長hip hop、locking、voguing等舞風，私下的他其實是名舞蹈老師，擁有5年的教學經驗，當過周湯豪的伴舞，也有幕前藝人是他的學生，藍弟表示自己的同學C.Holly在《菱格世代DD52》發光發熱，他也想挑戰自己的極限在哪裡，所以站上《原子少年》的舞台，準備大展拳腳，他的舞者姊姊藍妹也給予很大的支持。

▲「金星」成員洪定義（後排左起）、巴比、Yori、蔡朕、許孟維、廖學文、梁善鈞（前排左起）、藍弟、Nelson、鄭明德出道呼聲高。（圖／記者葉政勳攝）
▲「金星」成員洪定義（後排左起）、巴比、Yori、蔡朕、許孟維、廖學文、梁善鈞（前排左起）、藍弟、Nelson、鄭明德出道呼聲高。（圖／記者葉政勳攝）
擅長排舞跟饒舌的蔡朕，在「金星」裡擔任「媽媽擔當」，聽過每一個團員對他訴苦、講內心話，來自馬來西亞的Nelson就爆料，有一次心情不好，蔡朕打電話過來陪他聊了2個小時，「他不是會說貼心話的那種人，是用陪伴者的身分聽我講，聆聽陪伴給建議。」國二那年蔡朕參加韓國娛樂公司SM徵選被選上，孰料爸媽不支持他去，蔡朕為此冷戰家人1個禮拜，這次參加《原子少年》，彌補昔日的遺憾，為了夢想「勇敢拚一次」。

Nelson來台灣將近5年，是團內的歌聲擔當，因為喜歡表演來參加選秀，能講中文、馬來語、韓文、英文的Nelson，希望能帶領團員走出台灣，在國際舞台發光發熱，同樣有一把好嗓音的還有廖學文，他最期待見到導師Ella（陳嘉樺），「合作出一個唱歌很好聽的舞台。」

擅長R&B的巴比，靠一台電腦就能自己做音樂，最快5分鐘可以錄完1首歌，Vocal實力備受團員認可，歌喉清亮的鄭明德，也是拿起一把吉他就能寫歌，他期許自己能當團體內的魅力擔當，「我的魅力跟大家不一樣，能陽剛也能美麗，最重要的是我的眼睛，夠犀利吧。」

許孟維是知名街舞老師七七的舞團Kicrew一員，學了國標舞7年之久，後來又學街舞，許孟維前前後後舞齡長達12年，私下講話憨厚可愛的許孟維，上了舞台火力全開，判若兩人的反差萌格外亮眼。舉手投足充滿自信的洪定義，擅長waacking、hip hop等舞風，熱愛舞台的他坦言這次參賽，就是要「得到更多眼神、更多注目。」

來自彰化的梁善鈞，擁有韓系娃娃臉，是團員公認的門面擔當，很喜歡「防彈少年團」的他，也把對方當作是金星努力的目標，「他們的舞台魅力跟掌握鏡頭的眼神很強，舞蹈唱歌更不用說。」同樣是舞蹈擔當的Yori也說：「他們是從默默無名開始慢慢努力，到現在變成世界有名的天團，我也想要成為那樣的人。」

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《原子少年 Atom Boyz》金星成員名單整理，花美男IG大集合！

台灣選秀綜藝節目「原子少年 Atom Boyz」即將開播，而去年在相關社群平台上陸續公開參賽成員及分組，就是要讓粉絲們一睹為快，了解參賽者的個人特質，讓這熱潮持續前進。本篇整理「原子少年 金星」分隊成員及 Instagram、Facebook 等社群平台的詳細資訊給各位。

原子少年 金星 Venus

金星是一群擁有花美男的臉蛋、神秘特質的 10 位男孩組成的。

原子少年金星分隊 – 成員介紹

成員為：鄭明德、藍弟、巴比、許孟維、Yori、蔡朕、洪定義、梁善鈞、廖學文、Nelson，以下依順序介紹。

鄭明徳 Mingdez

專長：舞蹈、唱歌、繪畫、彩妝

出生年：2001 年 03 月02 日

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▲鄭明徳 Mingdez。（圖／野火娛樂提供）
▲鄭明徳 Mingdez。（圖／野火娛樂提供）


藍弟 Blue Bro

專長：舞蹈

出生年：1998 年 06 月17 日

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▲藍弟 Blue Bro。（圖／野火娛樂提供）
▲藍弟 Blue Bro。（圖／野火娛樂提供）


巴比 Bobby

專長：歌唱、舞蹈、音樂創作

出生年：2003 年 07 月28 日

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▲巴比 Bobby。（圖／野火娛樂提供）
▲巴比 Bobby。（圖／野火娛樂提供）


許孟維 Mike

專長：舞蹈、妝髮造型

出生年：2000 年 10 月 30 日

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▲許孟維 Mike。（圖／野火娛樂提供）
▲許孟維 Mike。（圖／野火娛樂提供）


楊景翔  Yori

專長：舞蹈

出生年：2000 年 12 月16 日

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▲楊景翔  Yori。（圖／野火娛樂提供）
▲楊景翔  Yori。（圖／野火娛樂提供）


蔡朕 Chris

專長：舞蹈

出生年：2000 年 10 月19 日

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▲蔡朕 Chris。（圖／野火娛樂提供）
▲蔡朕 Chris。（圖／野火娛樂提供）


洪定義 Ding Yi

專長：舞蹈

出生年：2002 年 01 月19 日

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▲洪定義 Ding Yi。（圖／野火娛樂提供）
▲洪定義 Ding Yi。（圖／野火娛樂提供）


梁善鈞  JIM

專長：舞蹈、歌唱、果雕

出生年：2001 年 12 月13 日

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▲梁善鈞  JIM。（圖／野火娛樂提供）
▲梁善鈞  JIM。（圖／野火娛樂提供）


廖學文 Skylar

專長：歌唱、舞蹈

出生年：2000 年 05 月05 日

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▲廖學文 Skylar。（圖／野火娛樂提供）
▲廖學文 Skylar。（圖／野火娛樂提供）


Nelson

專長：舞蹈

出生年：1998 年 03 月31 日

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抖音

▲Nelson。（圖／野火娛樂提供）
▲Nelson。（圖／野火娛樂提供）


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