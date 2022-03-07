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專訪／「原子少年」水星均齡不滿20歲！嫩版黃曉明激帥

▲《原子少年》水星成員青春魅力無敵，左起陳家毅、李秉諭、王柏融、盧佾暘、洪禹翔、黃莑茗、林毓家、須弘道、陳翊樺、吳旻樺。（圖／記者葉政勳攝）
▲《原子少年》水星成員青春魅力無敵，左起陳家毅、李秉諭、王柏融、盧佾暘、洪禹翔、黃莑茗、林毓家、須弘道、陳翊樺、吳旻樺。（圖／記者葉政勳攝）

記者羅凌筠/專訪

2022-03-07 10:30:00｜2022-03-07 11:14:54

王牌製作人詹仁雄砸下1.2億元製作的選秀節目《原子少年Atom Boyz》即將開播，依照成員特質、風格分成土星、地球、火星、水星、木星、海王星、金星、天王星等8個行星，從80位潛力成員選拔出最強男團，而平均年齡不到20歲的「水星」，由青春無敵的10位男孩黃莑茗、吳旻樺、洪禹翔、陳翊樺、王柏融、陳家毅、盧佾暘、林毓家、須弘道、李秉諭所組成，有的成員已有9年舞齡，有的是全國啦啦隊競賽冠軍，還有高顏值成員撞臉黃曉明，個個具有獨特魅力。

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▲《原子少年》水星成員舞蹈、歌唱都擅長，前排左起陳家毅、王柏融、洪禹翔、黃莑茗，後排左起李秉諭、盧佾暘、林毓家、須弘道、陳翊樺、吳旻樺。（圖／記者葉政勳攝）
▲《原子少年》水星成員舞蹈、歌唱都擅長，前排左起陳家毅、王柏融、洪禹翔、黃莑茗，後排左起李秉諭、盧佾暘、林毓家、須弘道、陳翊樺、吳旻樺。（圖／記者葉政勳攝）
水星日前接受《NOWnews今日新聞》專訪，舞蹈高手林毓家、李秉諭從7、8歲開始參加舞團，連續2年拿下街舞大賽HHI的冠軍，是團員們公認的舞蹈擔當，李秉諭談到：「我們從小一起跳舞、一起成長，認識了彼此，這段路滿辛苦的，看到我跟毓家舞技穩定，也是之前付出很多的結果。」如今和林毓家一起參加選秀比賽，他們很開心有機會被看見，也期盼在節目中大展拳腳。

擅長hip hop、locking的盧佾暘，來自一個科技業家庭，當工程師的爸爸一開始並不贊成他的明星夢，「他不喜歡我去跳舞、練唱歌，希望我先把課業弄好，直到我在比賽拿點成績回來，他才慢慢接受，知道我是真的有興趣而支持我。」盧佾暘在全國啦啦隊比賽獲得嘻哈組冠軍，把努力證明給父親看，爸爸只交代一句話，「不要半途而廢。」

擁有一張娃娃臉的20歲黃莑茗，就讀城市科大流行音樂系、主修Vocal，擁有清亮純淨的好嗓音，擅長抒情歌、饒舌樂，也會自己彈吉他創作，拿手歌是韋禮安的《女孩》，他是團內最年長的成員，由他擔任隊長的角色，凝聚10個男孩的向心力，相處1年來大家沒吵過架，從來沒有意見很不合的時候，黃莑茗說：「我們分工清楚，Vocal好的教唱歌，舞蹈強的也會督促大家，每個人強項都不太一樣。」

個性活潑、口條流利的洪禹翔（KK），視女神楊丞琳為偶像，「我超愛超愛楊丞琳，國小就看她的戲、聽她的歌，她從以前到現在越來越漂亮，會演戲會唱歌又會主持，真的是才女。」洪禹翔往楊丞琳全能的方向努力，對於主持非常有興趣，夢想有一天能成為金鐘、金馬、金曲三金的殿堂級主持人。身為天秤座的洪禹翔，自認沒人聊天會瘋掉，「曾經在學校因為愚人節被全班整哭，因為老師那天說最後一個到學校的人，大家今天都不能理他，結果才第三節課我就大哭，因為太憋了。」

團內年紀最輕代表須弘道，就讀美國雙語學校，隨著校內合唱團出國比賽，征戰舞台經驗豐富，他喜歡小賈斯汀、火星人布魯諾的音樂曲風，非常期待來到《原子少年Atom Boyz》和導師周湯豪合作，「我適合Nick老師的風格，我們可以用英文對話。」林毓家也想和周湯豪合作，「他的饒舌太酷了，我很想去學習。」B-box功力了得的林毓家，是帶動氣氛的人來瘋代表，「我就是那種在KTV還沒開始唱，就已經手拿1支麥，給大家一點噪音暖機。」

身高接近180公分的陳家毅，擁有一張白淨帥氣的無死角神顏，在拍攝概念形象照時，被攝影師讚賞俊臉神似黃曉明，其實1年前進《原子少年Atom Boyz》時他很胖，「我一看成員怎麼大家都很瘦，每個人臉都很小，身材很好、很苗條，我真的很有壓力，1年下來的成果就是我瘦了8公斤。」被問瘦身祕訣，陳家毅說他每天花1小時在健身房跑步、練舉重，展現走向舞台的決心。

長相稚氣的王柏融，被團員公認是可愛擔當，面對鏡頭毫不怯場，馬上示範可愛三連拍，必殺技是單眼wink。陳翊樺從小學六年級萌芽表演的慾望，考進華岡藝校表演藝術科，專長是踢踏舞、爵士舞、國標舞、現代舞，18歲這年他決定踏出追求夢想的步伐，來到《原子少年Atom Boyz》表現自己，擅長街舞的吳旻樺，擁有快速記舞步的才能，他朝副領舞的位置努力，希望帶領團員一起進步，夢想是成為「大家看到我的表演會開心的表演者」，他表示：「我想看看我的夢想能闖多遠，所以決定來這邊挑戰。」

雖然水星成員年紀很小，面對競爭激烈的80人舞台，心態卻很成熟，已經做好心理準備去面對網路的負面評論，黃莑茗表示：「要走進這個圈子，不管受到什麼攻擊，做好自己本分就對了」洪禹翔補充：「有攻擊才能促使我們成長，把不好的言語轉換成動力，我們就能更進步。」

《原子少年 Atom Boyz 》水星成員名單整理，均齡 17 歲呆萌弟弟 IG 都在這！

原子少年 Atom Boyz選秀綜藝節目，來到介紹水星成員囉，每位男孩都是90後出生，平均年齡只有17歲，最大也只有20歲，長相都呆萌又青春，那本篇「原子少年 水星」的分隊成員及Instagram、Facebook等社群平台的詳細資訊給各位。

原子少年 水星 Mercury

水星是由平均年齡 17 歲，擁有可愛呆萌顯著的 10 位男孩組成，成為原子少年節目中最年少的組合。

原子少年水星分隊 – 成員介紹

成員為：洪禹翔、黃莑茗 、須弘道、陳翊樺、陳家毅、林毓家、吳旻樺、盧佾暘、王柏融、李秉諭，以下依順序介紹。


洪禹翔Kelvin

在 TikTok 上擁有 19 萬的洪禹翔，在團內被稱爲是抖音大神。

專長：舞蹈、唱歌、主持

出生年：2002 年10 月21 日

Instagram

抖音


YouTube

▲洪禹翔Kelvin。（圖 / 野火娛樂）
▲洪禹翔Kelvin。（圖 / 野火娛樂）
黃莑茗 Feng Ming

專長：唱歌、吉他

出生年：2001 年3 月17 日

Instagram

抖音

Facebook

▲黃莑茗 Feng Ming。（圖 / 野火娛樂）
▲黃莑茗 Feng Ming。（圖 / 野火娛樂）
須弘道 Will

專長：唱歌、跳舞、籃球、吉他

出生年：2006 年4 月25 日

Instagram

抖音

▲須弘道 Will。（圖 / 野火娛樂）
▲須弘道 Will。（圖 / 野火娛樂）
陳翊樺 Elvis

專長：舞蹈

出生年：2002 年11 月06 日

Instagram

抖音

Facebook

▲陳翊樺 Elvis。（圖 / 野火娛樂）
▲陳翊樺 Elvis。（圖 / 野火娛樂）
陳家毅 Vincent

專長：舞蹈

出生年：2004 年07 月22 日

Instagram

抖音

▲陳家毅 Vincent。（圖 / 野火娛樂）
▲陳家毅 Vincent。（圖 / 野火娛樂）
林毓家RICHARD

現為凱渥模特兒，近幾年參加各大街舞比賽都獲得冠軍

專長：舞蹈、Beatbox

出生年：2005 年09 月14 日

Instagram

抖音

▲林毓家RICHARD。（圖 / 野火娛樂）
▲林毓家RICHARD。（圖 / 野火娛樂）
吳旻樺 Min Hua

專長：舞蹈

出生年：2002 年06 月09 日

Instagram

抖音

▲吳旻樺 Min Hua。（圖 / 野火娛樂）
▲吳旻樺 Min Hua。（圖 / 野火娛樂）
盧佾暘 Allen

專長：舞蹈、歌唱、饒舌

出生年：2004 年04 月23 日

Instagram

抖音

Facebook

▲盧佾暘 Allen。（圖 / 野火娛樂）
▲盧佾暘 Allen。（圖 / 野火娛樂）
王柏融Andy

專長：舞蹈、繪畫

出生年：2003 年10 月05 日

Instagram

抖音

▲王柏融Andy。（圖 / 野火娛樂）
▲王柏融Andy。（圖 / 野火娛樂）
李秉諭 Brian

專長：舞蹈

出生年：2005 年02 月27 日

Instagram

抖音

▲李秉諭 Brian。（圖 / 野火娛樂）
▲李秉諭 Brian。（圖 / 野火娛樂）
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