專訪／「原子少年」水星均齡不滿20歲！嫩版黃曉明激帥

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擅長hip hop、locking的盧佾暘，來自一個科技業家庭，當工程師的爸爸一開始並不贊成他的明星夢，「他不喜歡我去跳舞、練唱歌，希望我先把課業弄好，直到我在比賽拿點成績回來，他才慢慢接受，知道我是真的有興趣而支持我。」盧佾暘在全國啦啦隊比賽獲得嘻哈組冠軍，把努力證明給父親看，爸爸只交代一句話，「不要半途而廢。」
擁有一張娃娃臉的20歲黃莑茗，就讀城市科大流行音樂系、主修Vocal，擁有清亮純淨的好嗓音，擅長抒情歌、饒舌樂，也會自己彈吉他創作，拿手歌是韋禮安的《女孩》，他是團內最年長的成員，由他擔任隊長的角色，凝聚10個男孩的向心力，相處1年來大家沒吵過架，從來沒有意見很不合的時候，黃莑茗說：「我們分工清楚，Vocal好的教唱歌，舞蹈強的也會督促大家，每個人強項都不太一樣。」
個性活潑、口條流利的洪禹翔（KK），視女神楊丞琳為偶像，「我超愛超愛楊丞琳，國小就看她的戲、聽她的歌，她從以前到現在越來越漂亮，會演戲會唱歌又會主持，真的是才女。」洪禹翔往楊丞琳全能的方向努力，對於主持非常有興趣，夢想有一天能成為金鐘、金馬、金曲三金的殿堂級主持人。身為天秤座的洪禹翔，自認沒人聊天會瘋掉，「曾經在學校因為愚人節被全班整哭，因為老師那天說最後一個到學校的人，大家今天都不能理他，結果才第三節課我就大哭，因為太憋了。」
團內年紀最輕代表須弘道，就讀美國雙語學校，隨著校內合唱團出國比賽，征戰舞台經驗豐富，他喜歡小賈斯汀、火星人布魯諾的音樂曲風，非常期待來到《原子少年Atom Boyz》和導師周湯豪合作，「我適合Nick老師的風格，我們可以用英文對話。」林毓家也想和周湯豪合作，「他的饒舌太酷了，我很想去學習。」B-box功力了得的林毓家，是帶動氣氛的人來瘋代表，「我就是那種在KTV還沒開始唱，就已經手拿1支麥，給大家一點噪音暖機。」
身高接近180公分的陳家毅，擁有一張白淨帥氣的無死角神顏，在拍攝概念形象照時，被攝影師讚賞俊臉神似黃曉明，其實1年前進《原子少年Atom Boyz》時他很胖，「我一看成員怎麼大家都很瘦，每個人臉都很小，身材很好、很苗條，我真的很有壓力，1年下來的成果就是我瘦了8公斤。」被問瘦身祕訣，陳家毅說他每天花1小時在健身房跑步、練舉重，展現走向舞台的決心。
長相稚氣的王柏融，被團員公認是可愛擔當，面對鏡頭毫不怯場，馬上示範可愛三連拍，必殺技是單眼wink。陳翊樺從小學六年級萌芽表演的慾望，考進華岡藝校表演藝術科，專長是踢踏舞、爵士舞、國標舞、現代舞，18歲這年他決定踏出追求夢想的步伐，來到《原子少年Atom Boyz》表現自己，擅長街舞的吳旻樺，擁有快速記舞步的才能，他朝副領舞的位置努力，希望帶領團員一起進步，夢想是成為「大家看到我的表演會開心的表演者」，他表示：「我想看看我的夢想能闖多遠，所以決定來這邊挑戰。」
雖然水星成員年紀很小，面對競爭激烈的80人舞台，心態卻很成熟，已經做好心理準備去面對網路的負面評論，黃莑茗表示：「要走進這個圈子，不管受到什麼攻擊，做好自己本分就對了」洪禹翔補充：「有攻擊才能促使我們成長，把不好的言語轉換成動力，我們就能更進步。」
《原子少年 Atom Boyz 》水星成員名單整理，均齡 17 歲呆萌弟弟 IG 都在這！原子少年 Atom Boyz選秀綜藝節目，來到介紹水星成員囉，每位男孩都是90後出生，平均年齡只有17歲，最大也只有20歲，長相都呆萌又青春，那本篇「原子少年 水星」的分隊成員及Instagram、Facebook等社群平台的詳細資訊給各位。
原子少年 水星 Mercury水星是由平均年齡 17 歲，擁有可愛呆萌顯著的 10 位男孩組成，成為原子少年節目中最年少的組合。
原子少年水星分隊 – 成員介紹成員為：洪禹翔、黃莑茗 、須弘道、陳翊樺、陳家毅、林毓家、吳旻樺、盧佾暘、王柏融、李秉諭，以下依順序介紹。
洪禹翔Kelvin
在 TikTok 上擁有 19 萬的洪禹翔，在團內被稱爲是抖音大神。
專長：舞蹈、唱歌、主持
出生年：2002 年10 月21 日
抖音
YouTube
黃莑茗 Feng Ming
專長：唱歌、吉他
出生年：2001 年3 月17 日
抖音
須弘道 Will
專長：唱歌、跳舞、籃球、吉他
出生年：2006 年4 月25 日
抖音
陳翊樺 Elvis
專長：舞蹈
出生年：2002 年11 月06 日
抖音
陳家毅 Vincent
專長：舞蹈
出生年：2004 年07 月22 日
抖音
林毓家RICHARD
現為凱渥模特兒，近幾年參加各大街舞比賽都獲得冠軍
專長：舞蹈、Beatbox
出生年：2005 年09 月14 日
抖音
吳旻樺 Min Hua
專長：舞蹈
出生年：2002 年06 月09 日
抖音
盧佾暘 Allen
專長：舞蹈、歌唱、饒舌
出生年：2004 年04 月23 日
抖音
王柏融Andy
專長：舞蹈、繪畫
出生年：2003 年10 月05 日
抖音
李秉諭 Brian
專長：舞蹈
出生年：2005 年02 月27 日
抖音
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