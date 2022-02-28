王惠美忽視228受害家屬就離場 楊子賢痛批：應正視史實
今（28）日228事件75週年，民進黨彰化縣議員參選人楊子賢早上參加彰化縣二二八紀念活動暨紀念碑揭碑儀式。他表示，活動結束時，受害者家屬要求彰化縣長王惠美所屬的國民黨盡快公布黨史，以釐清真相，沒想到王惠美僅丟下一句「黨產會會處理」就離場，對比在活動儀式進行中對228的發言，實在讓人詫異。
記者黃宣尹／綜合報導
2022-02-28 14:01:13
楊子賢說，今日參加彰化縣二二八紀念活動暨紀念碑揭碑儀式，設立在縣立圖書館前廣場的紀念碑，是全台首座可以站在上面的紀念碑，意義非凡。自己聽著王惠美才剛說完，紀念碑象徵「自由包容及堅忍不拔的精神生生不息」，活動一結束，受害者家屬張美娟語帶哽咽的拿起麥克風，請求王惠美縣長所屬的國民黨，盡快公布黨史，還給受害者家屬追求真相的權利。
楊子賢說，沒想到活動上還會噓寒問暖的王惠美，聽完張美娟的發言，丟下一句「黨產會會處理」，馬上轉身離場。，讓人疑惑，怎麼在行禮如儀的追思活動上熱絡，結束立刻冷落？
楊子賢說，兩年前，國民黨正在積極抵制政府追查檔案，張美娟第一次懇求王惠美向國民黨中央建言，只得到一句「沒法度」；兩年後則是「黨產會會處理」，一樣都是轉身離場。
楊子賢表示，其實王惠美就算不在意，也實在不必無情，因為受害者的血淚故事，再再都是當年國民黨政權所造成的悲劇。
楊子賢表示，很多人以為現在國民黨黨案資料都已繳交，殊不知只是被動配合，但還有許多資料尚未主動繳交，威權時期許多迫害人民的證據，譬如神秘的海工會（海外職業學生如馬英九）等的資料，就在時光匆匆中不斷流逝。
楊子賢表示，轉型正義的重要日子，台灣要繼續向前走，國民黨務必正視歷史事實，好好面對過往的錯誤，主動積極的提供資料，讓受害者及家屬早日獲得真相，還給一去不復返的人生一份清白。