本土+9！2例居隔期間陰轉陽　CT值曝光

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另在富林國小和觀音國小採檢站，分別採檢237人與103人，莊人祥說，富林國小驗出1陽性（案20617）為未滿10歲女童，曾上同校教室案20563的課，ct值為22.6；觀音國小則驗出2陽性個案（案20619 、案20620），分別為未滿五歲男，ct值36以及未滿十歲女童ct值31.5。
除了上述5孩童驗出陽性外，桃園是還有一例案20622，是案20619的母親，他在陪同去採檢的時候驗出陽性，ct值25.3，以及案20621，為30幾歲女性，
是某公司會計人員，他在2/23跟案20557有職場接觸，採檢驗出陽性，ct值19.1。
新北市個案部分，莊人祥說，案20623是60幾歲女性，為案20396的母親，他在2/24居隔離採檢陰性、2/2;7喉嚨痛，當天採檢陽性，ct值25.6。而台南市個案為案20581，為一名20多歲男性，與煉油廠群聚相關，他是案19862的同事，在2/14職場接觸、2/15居隔採檢陰性、居隔期滿前採檢陽性，ct值31。（編輯：林莞茜）
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