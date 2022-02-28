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本土+9！2例居隔期間陰轉陽　CT值曝光

▲本土今（28）日增9例！其中2例為居隔期間陰轉陽。（圖／指揮中心）
▲本土今（28）日增9例！其中2例為居隔期間陰轉陽。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-02-28 14:41:52

中央流行疫情指揮中心今（28）日宣布，國內新增9例本土個案，分別為桃園7例、新北1例、台南1例，分別是3男6女，年齡未滿5歲到60多歲，發言人莊人祥表示，這9例有2例為居隔期間陰轉陽。

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莊人祥指出，桃園新增7例有5例年齡都未滿10歲，案20580是未滿五歲男童，為案20055和案20556同住家人，在居隔期間採檢陽性，ct值14.8。案20618為10多歲女童，他是案20559兒童課後班同學，ct值18.7。

另在富林國小和觀音國小採檢站，分別採檢237人與103人，莊人祥說，富林國小驗出1陽性（案20617）為未滿10歲女童，曾上同校教室案20563的課，ct值為22.6；觀音國小則驗出2陽性個案（案20619 、案20620），分別為未滿五歲男，ct值36以及未滿十歲女童ct值31.5。

除了上述5孩童驗出陽性外，桃園是還有一例案20622，是案20619的母親，他在陪同去採檢的時候驗出陽性，ct值25.3，以及案20621，為30幾歲女性，

是某公司會計人員，他在2/23跟案20557有職場接觸，採檢驗出陽性，ct值19.1。

新北市個案部分，莊人祥說，案20623是60幾歲女性，為案20396的母親，他在2/24居隔離採檢陰性、2/2;7喉嚨痛，當天採檢陽性，ct值25.6。而台南市個案為案20581，為一名20多歲男性，與煉油廠群聚相關，他是案19862的同事，在2/14職場接觸、2/15居隔採檢陰性、居隔期滿前採檢陽性，ct值31。（編輯：林莞茜）

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