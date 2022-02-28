NBA／威少避看IG！和詹皇共14次失誤慘敗鵜鶘仍遭罵翻
「威少」Russell Westbrook本季轉戰湖人，表現不佳受到不少質疑，他的妻子Nina透露Westbrook已停用社群媒體，可能是想將注意力回歸球場，不過湖人今(28)日以95:123慘敗給西區第10的鵜鶘，且Westbrook和「詹皇」LeBron James失誤多達14次。
記者鍾東穎/綜合報導
2022-02-28 15:18:19
Nina昨日發文透露Westbrook不會看到她的Instagram發文，因為老公已停止使用社群媒體。Westbrook的Instagram帳號多達1910萬粉絲，上一次發文已經是去年12月26日了，不過就連今天輸球，也有粉絲在底下留言嗆聲。
湖人今天面對排名只落後1名的鵜鶘，上半場打完就落後11分，易籃後第三節更慘，單節吞下25:44拉開差距，最終輸了28分，全隊命中率僅41.7%，只有3人得分上雙，難敵全員皆兵6人得分過雙位數的鵜鶘。
James攻下全場最高32分6籃板3助攻，但有7失誤，Westbrook添16分6籃板，但也是7失誤，兩人總合14次相較鵜鶘全隊12人出賽才15失誤，表現完全不及格，總教練Frank Vogel認為失誤主因是，太想把球傳到內線去打。
對於全隊出現本季新高23次失誤，Westbrook認為失誤是比賽的一環，但球隊要更加努力，「我認為他們事前功課做得很好，比賽間也很拼命，但我們要打得比對方更努力，看看情況會產生何種變化。」