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確診者新北7足跡！搭過環狀線、機場捷運　這4站入列

▲新北市今（28）日新增1本土個案，為一名60多歲女性。圖中為新北市長侯友宜。（圖／NOWnews資料照）
▲新北市今（28）日新增1本土個案，為一名60多歲女性。圖中為新北市長侯友宜。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心／綜合報導

2022-02-28 14:56:43

中央疫情指揮中心公布，今（28）日新增9例本土個案，新北市增1例在居隔期間陰轉陽個案，相關疫調進行中。新北市衛生局稍早也公布最新7處足跡，環狀線捷運、機場捷運都入列，到過捷運秀朗橋站、幸福站、A3新北產業園區站、A8長庚醫院站。

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新北市衛生局表示，今日新增個案案20623為60多歲女性，已接種3劑疫苗，為雙北父子確診案20396、案20397的家人，2/25兒子及丈夫皆確診遭匡列居家隔離，採檢PCR為陰性，2/27二度採檢轉為陽性，Ct值25.6

新北市衛生局指出，該個案目前收治專責病房隔離治療，由於個案於居隔第四天陰轉陽對社區影響不大，相關接觸者先前均已遭匡列，無新增匡列者。

▲新北市28日新增1確診個案（案20396）。（圖／新北市衛生局）
▲新北市28日新增1確診個案（案20396）。（圖／新北市衛生局）
而在最新足跡部分，確診的案20564曾在2/25下午到過板橋區一家麵店用餐，下午17時搭乘環狀線捷運，到過秀朗橋站和幸福站；案20565在2/20、2/21都曾到過全聯新莊幸福店，2/21曾到新莊區幸福路用麵館用餐；案20566則在2/22-2/25以及2/22、2/23搭乘機場捷運，來回A3新北產業園區站與A8長庚醫院站，另在2/25晚上到新莊區福壽街一處小吃店用餐。

台北市政府提醒，曾出入相關場所者場所者，請於足跡重疊次日14天進行自我健康檢測，期間若有發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，請立即就近進行採檢，不可搭乘大眾交通工具，並請配戴醫用口罩就醫。（編輯：林莞茜）

▲新北最新7足跡　環狀線、機場捷運入列。（圖／新北市衛生局）
▲新北最新7足跡　環狀線、機場捷運入列。（圖／新北市衛生局）

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