許瑋甯、邱澤同框了！「拍照POSE一模一樣」根本真愛
許瑋甯去年底嫁大3歲邱澤，婚後兩人各自投入工作，偶爾參加私人聚會，短期內不辦婚禮和生小孩，近日丫頭（詹子晴）和夫妻倆吃飯，同場還有歐陽妮妮、懷第三胎的昆凌，而「澤甯」婚後難得同框，格外引起關注，各自一個動作也讓人讚嘆果然是天作之合。
娛樂中心／綜合報導
2022-02-28 15:23:58｜2022-02-28 15:48:06
丫頭今（28日）在IG分享吃日本料理的照片，席間有閨密歐陽妮妮、還有認識10多年的昆凌，更讓外界聚焦的一張大合照，許瑋甯戴鴨舌帽，與邱澤一身深色休閒服坐在照片最後方，小倆口不知道是不是說好，還是默契太好，不約而同比出V字手勢，無意間放出閃光彈。
本月12日，許瑋甯出席新劇《第九節課》記者會，這是她婚後首度露面，被問到是否準備懷孕笑了一聲，「先工作為主，我現在這樣子也沒有辦法吧」，意指工作排滿沒有時間，並嬌羞地以「很好、快樂、幸福」形容目前的狀態。
對於被傳拍完該劇就要停工，疑似有喜或是備孕，《NOWnews今日新聞》求證經紀人，對方否認許瑋甯懷孕，「目前沒有，都在專心工作，其他順其自然，謝謝大家關心」。（編輯：楊穎軒）