蔣萬安談二二八遭批亂扯 何志偉無奈：讓全台灣人不尊重
今（28）日是二二八事件75周年，自稱蔣家後代的國民黨立委蔣萬安透過臉書發文談及相關議題；對此，民進黨立委何志偉認為，蔣萬安在過去並沒有對二二八有明確表態，現在要選舉了當然會急，所以才把不同時空背景與人物全部攪在一起，如此恐會迎來全台灣人的不尊重。
記者黃宣尹／台北報導
2022-02-28 16:36:17｜2022-02-28 16:39:11
蔣萬安今日上午在臉書發文聲稱，上屆立法院《促轉條例》審查，雖然各黨團都提出版本，但對於開放政治檔案、還原歷史並促進和解、平復司法不法等方向都是一致的，當時他除支持國民黨團提出「轉型正義適用期間追溯至日據時期」版本，更進一步在表決時，支持民進黨團提出的條文，希望在撤銷刑事不法判決後，能夠回復並賠償受難者或其家屬的名譽及權利損害。
蔣萬安指出，他在2017年10月24日這天，第一次與台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會理事長蔡寬裕見面，蔡提到很多受難者年事已高，不希望帶著有罪判決之身入土。談話的過程中，蔡的眼神堅毅、態度堅決，令人動容，也讓蔣萬安至今仍印象深刻。
蔣萬安也稱，還有許多工作必須加速進行，包含「公開政治檔案」、「補償受害者」等。他深深相信，唯有社會達到真正的和諧、各族群能相互理解體諒，並在關鍵時刻放下對立、停止內耗、同舟共濟，台灣才能繼續大步往前邁進，一起面對更多的困境及挑戰。
對於蔣萬安的發文，何志偉表示，二二八事件有非常深刻，讓人心都在淌血的歷史脈絡，蔣萬安他在過去其實並沒有很清楚的輪廓以及表態，越到選舉他會急會荒，就東扯西扯，把不同時空背景人物全部攪在一起。
何志偉說，蔣萬安如果要這樣子說他自己可以尊重，但是蔣萬安會迎來全台灣人的不尊重，特別是對史學關，整個二戰後亞太地區與台灣的脈絡，蔣萬安這樣隨便穿插亂剪接，這傷的是蔣萬安自己，今天這一刻應該可以給亡者多一點安寧，給台灣更多一些反思跟省思的空間。