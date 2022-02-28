日職／BigBoss改變火腿 伊藤大海感謝新庄剛志
日本職棒（NPB）北海道日本火腿隊春訓在28日正式結束，備受期待的新人王牌伊藤大海透過媒體對「Big Boss」新庄剛志表達感謝之意，讓日媒以「伊藤大海感謝新庄剛志Big Boss」為標題進行寫下報導。
記者黃泓哲/綜合報導
2022-02-28 16:40:46
伊藤大海是2020年火腿隊選秀第一指名選手，2021年球季不僅馬上站穩先發輪值，繳出10勝9敗、防禦率2.90的超優成績，還入選2020年東京奧運棒球項目日本武士代表隊，和隊友一起在家鄉土地拿下奧運金牌，是非常豐收的球季。
不過2022年春訓前，伊藤大海不慎感染新冠肺炎，因此春訓一開始被安排在「Boss組」（二軍），他表示一開始確實有些遺憾，但是之後積極調整跟上球隊腳步，並且從2021年球季結束時改變投球的感覺，以「深入骨髓」的方式投球，在牛棚也是一樣的感覺，即使球數偏多，也不太感受到疲勞。
「Big Boss」新庄剛志接任球隊監督後，伊藤大海表示，所有選手都非常認真，相信外界可以明顯感受到球隊的不同。如果可以持續保持這種氛圍，相信球隊一定有機會做出成果，此外選手也不知道Big Boss下一步會做什麼，也覺得這樣的方式很有趣，選手都有臨機應變的感覺。