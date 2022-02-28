COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

日職／BigBoss改變火腿　伊藤大海感謝新庄剛志

▲火腿24歲投手伊藤大海。（圖／取自日本火腿官方推特）
▲火腿24歲投手伊藤大海。（圖／取自日本火腿官方推特）

記者黃泓哲/綜合報導

2022-02-28 16:40:46

日本職棒（NPB）北海道日本火腿隊春訓在28日正式結束，備受期待的新人王牌伊藤大海透過媒體對「Big Boss」新庄剛志表達感謝之意，讓日媒以「伊藤大海感謝新庄剛志Big Boss」為標題進行寫下報導。

我是廣告 請繼續往下閱讀
伊藤大海是2020年火腿隊選秀第一指名選手，2021年球季不僅馬上站穩先發輪值，繳出10勝9敗、防禦率2.90的超優成績，還入選2020年東京奧運棒球項目日本武士代表隊，和隊友一起在家鄉土地拿下奧運金牌，是非常豐收的球季。

不過2022年春訓前，伊藤大海不慎感染新冠肺炎，因此春訓一開始被安排在「Boss組」（二軍），他表示一開始確實有些遺憾，但是之後積極調整跟上球隊腳步，並且從2021年球季結束時改變投球的感覺，以「深入骨髓」的方式投球，在牛棚也是一樣的感覺，即使球數偏多，也不太感受到疲勞。

「Big Boss」新庄剛志接任球隊監督後，伊藤大海表示，所有選手都非常認真，相信外界可以明顯感受到球隊的不同。如果可以持續保持這種氛圍，相信球隊一定有機會做出成果，此外選手也不知道Big Boss下一步會做什麼，也覺得這樣的方式很有趣，選手都有臨機應變的感覺。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

繼續作答
即時
推薦閱讀