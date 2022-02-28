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桃園1員工確診！神達控股：已緊急清消篩檢、無重大影響

▲針對桃園辦公室1名員工確診，神達控股表示，已依桃園市衛生局通知，針對員工同辦公室人員及密切接觸者進行居家隔離措施及PCR篩檢，桃園全體員工進行PCR篩檢，辦公區已完成廠區清潔消毒，而員工確診對公司無重大影響。（示意圖／pixabay）
▲針對桃園辦公室1名員工確診，神達控股表示，已依桃園市衛生局通知，針對員工同辦公室人員及密切接觸者進行居家隔離措施及PCR篩檢，桃園全體員工進行PCR篩檢，辦公區已完成廠區清潔消毒，而員工確診對公司無重大影響。（示意圖／pixabay）

記者顏真真/台北報導

2022-02-28 17:01:49

針對桃園辦公室1名員工採檢確診，神達投資控股公司今（28）日發布重訊指出，已啟動緊急應變措施與小組，依桃園市衛生局通知，針對員工同辦公室人員及密切接觸者進行居家隔離措施及PCR篩檢，桃園全體員工進行PCR篩檢，辦公區也已完成廠區清潔消毒，員工確診對公司無重大影響。

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神達聲明指出，員工27日主動通知，同住家人確診經衛生局匡列，進行採檢後發現該員工也確診。神達隨即配合衛生所進行疫調，將曾有密集接觸史的其他員工進行PCR檢測與隔離檢疫，辦公室已在27日完成清消。桃園華亞園區員工則於今日進行PCR篩檢，靜待篩檢結果。

隨後，神達也發布重訊說明，公司接獲通知桃園辦公室有1名同仁確診，即啟動緊急應變措施與小組，依桃園市衛生局通知，針對員工同辦公室人員及密切接觸者進行居家隔離措施以及PCR篩檢，桃園全體員工進行PCR篩檢，辦公區已完成廠區清潔消毒。神達控股強調，目前此案對公司無重大影響。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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