陳亞蘭求《嘉慶君》收視率　迎媽祖「突竄一股暖流」

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正好西螺福興宮太平媽前來新港贊境，陳亞蘭特備花、果、財帛，答謝西螺媽祖太平媽，也與信眾一起抬轎恭迎媽祖娘娘，西螺媽祖太平媽，保庇收視率開紅盤。陳亞蘭形容在掌轎時突然有一股暖流在身體流竄，跪拜媽祖時，便忍不住紅了眼眶，感恩媽祖庇護台灣人民，亦回想這四年籌備歷程，與近一個月微服出巡全台走透透行程，為的就是推廣台灣戲曲文化。
此次《嘉慶君遊臺灣》除結合卡漫元素相當新穎外，在動畫上則又推陳出新，陳亞蘭指出該劇第一集就使用了三百多顆特效鏡頭，最大亮點就是嘉慶君橫渡黑水溝的這艘大船，除在棚內打出1:1實景船體，在視覺特效上也做出真實比例的逼真3D船體模型，讓視覺效果有如神鬼奇航般壯觀，陳亞蘭與台灣動畫團隊白鹿動畫特效合作，搭配嘉慶君實景拍攝的畫面，包括山，海水，天空...等動畫，自然風景的特效畫面，這次海上畫面就占了首集將近一半的時間。
《嘉慶君遊臺灣》首播後佳評如潮，就連藝人Ella陳嘉樺看到相關新聞都留言：「好感動，如果我的爺爺還在，他一定是頭號粉絲！亞蘭姐加油！」楊千霈也在粉專發文：「小時候就跟媽媽、外婆一起看歌仔戲 ，老是披著床單假裝是戲裡的公主，不然就是拿著藤條插在背後當作寶劍，以為自己是小生，歌仔戲、布袋戲、傳統戲劇不管外場還電視都一樣精彩，謝謝電視台不景氣仍願意投資新戲，秉持傳統與創新，與時俱進看到亞蘭姐即將上檔的消息自主宣傳，也需要大家多多分享推廣！」台視六十週年歌仔戲大戲、陳亞蘭歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》2月24日起每週一至週五晚間八點台視播出。（編輯：楊穎軒）