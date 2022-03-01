星二代陷低潮！曝初體驗感受超差　「心酸又噁心」

林隆璇兒子林亭翰沉澱一年，推出單曲《怪平衡》，以這首歌描寫自己出道5年力求突破的心境，他回首過往歷程，形容像是快速經歷了一段「濃縮音樂人生」，他坦言過去五年有很長的一段時間陷入「自我懷疑」的低潮期，他表示：「也許是剛出道對這行抱很大期待，結果發現很多付出與實際回饋不一定成正比，落差太大讓我開始懷疑自己作品不好、或沒有符合大家的口味。」
記者吳雨婕/綜合報導
2022-03-01 11:30:00
隨著時間自我沉澱心態調整，林亭翰也在作品上開始調整方向，也提醒自己愛音樂莫忘初衷，他表示：「學會慢慢調整做自己喜歡的東西跟大家愛聽的東西的比例，從中努力拿捏平衡點。」這樣的平衡點啟發了林亭翰寫新歌《怪平衡》的動力及靈感。
而林亭翰在MV中以意識形態的拍攝手法，展現戀愛中曖昧時似真似假的感受，特別安排林亭翰大演內心戲，不僅攬鏡自照對嘴，甚至還對著假人頭親吻，把在曖昧試探時內心各種奇形怪狀的奇異想法透過這樣的表演呈現出來。首次跟假人頭拍對手戲的林亭翰笑說：「在拍攝時導演一直說服我要想像這個假人頭是個大美女，要跟它傳達曖昧情愫，雖然鏡頭前感覺很唯美，但其實當下我只覺得渾身不自在，在親下去時整個頭題發麻不說，而且我內心一直想著這個人頭到底有沒有消毒，親下去頓時覺得那個嘴巴好硬，一點都沒有平常嘴唇柔軟及回饋的感覺，親完感覺既心酸又覺得觸感超噁心！」