黃雍琇再批：從未在靈堂見過白喬茵 白喬茵：感激三立
針對國民黨發言人白喬茵近日以三立集團董事長林崑海告別式大作文章惹議，民進黨高雄市議員擬參選人黃雍琇繼昨日痛批白喬茵忘恩負義後，今(28)日再加碼踢爆白喬茵曾透過關係請託海董，要求改調南部上班並擔任假日主播，但在海董病逝後，白喬茵竟一次都沒有在海董靈堂前現身，薄情之人何以擔當代議士大任，應趕快道歉、退選！
記者郭凱杰／高雄報導
2022-02-28 18:36:45
「本來打算此事就讓他過，被罵一罵就算了」。不願再打擾已逝者的白喬茵在昨晚間看到開記者會的當事人，在臉書貼出新聞連結，她覺得此刻台灣政壇最醜陋的風景莫過於此。對此，原本來願意概括承受的白喬茵表示，就算離開三立，她一樣逢人就說真的很感謝三立，三立是讓她學會思考政治、批判時事的地方，她很珍惜，也很感激。
至於，總統、副總統同時出席海董告別式這件事，她從頭到尾批評的都是民進黨昨是今非的維安和雙標，因為外交部曾說「除了重大慶典正副元首不會同台」，站在維安角度探討公領域議題，卻被扭曲成攻擊已逝者，白喬茵表示痛心、不齒、也遺憾，原來為了選舉，可以消費已逝者消費到這種地步、拿海董的不幸來打擊政敵。
黃雍琇說，今天清晨白喬茵在臉書發文回應，聲稱自己「逢人就說感謝三立」，然而這樣的「感謝」顯然並不足以讓她移駕出席海董告別式，不足以讓她花幾分鐘親自向這位大力栽培她的長者告別，更不足以阻止她拿告別式來做選舉操作，「說的是滿口感謝，做的是不斷消費」，如果現在的她可以不記得海董的栽培，將來的她恐怕也隨時可以忘記選民的託付。
黃雍琇強調，過去早有正副總統出席同一場合的前例，顯然白喬茵才是昨是今非、雙重標準的人，拿告別式出來消費、搏聲量才是其真正目的，白喬茵過去曾在韓國瑜市府團隊擔任副發言人，現在又擔任國民黨發言人，言行更應負起社會責任，如果心中尚存一絲良知及對海董的感恩，就趕緊道歉認錯並退選！