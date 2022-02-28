何如芸協議豪門老公「卒婚」 《結業》跪地崩潰畫面曝光
台語劇集《婚姻結業式》結合從日本不離婚的「卒婚」概念，探討熟齡男女在婚姻中的多樣抉擇，前導預告中可看到何如芸想要追尋自我，擺脫豪門貴婦婚姻，果斷向陳慕義遞出「卒婚」協議書，談判過程掩面崩潰又跪地，勾起觀眾極大好奇心。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-02-28 18:35:11
劇中人物在高中畢業30年後，參加高中同學會，原本以為是場比事業比老公的比拚大賽，竟然是一場「卒婚宴」，讓這群結婚多年的高中好友重新審視自己的婚姻狀況，謝祖武在這場同學會遇到高中曾交往的對象張本渝，開始思考與夏如芝的婚姻方向該走向哪裡，暗示著婚姻生活迎來重大改變，而張本渝與初戀情人重逢後，內心也掀起波瀾，似乎也想談一場最後的戀愛，做最後一次選擇。時隔4年重回電視劇，謝祖武就自嘲說：「觀眾對於我這次飾演的角色，應該會又愛又恨。」
另外「台灣孔劉」梁赫群一改綜藝詼諧犀利形象，飾演「家庭主夫」，表面順從但內心隱忍不滿，而飾演梁赫群妻子的郁方在車內崩潰大哭，暗示這段婚姻似乎危機四伏。除了堅強主演卡司之外，《婚姻結業式》更集結實力派演員陳慕義、尹昭德、何篤霖、澎恰恰、丁也恬以及新生代演員蘇韋華、謝雨芝、廖妹仔同場飆戲，《婚姻結業式》將在3月13日晚間9點華視主頻、晚間8點公視台語台聯合播出。