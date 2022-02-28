T1／對烏俄戰爭很有感觸 巴勒斯坦國手桑尼：我經歷過
T1臺中葳格太陽今(28)日主場迎戰高雄全家海神，賽前兩隊和全場破4500名球迷，為烏克蘭靜默祈禱1分鐘，經歷過戰爭的前巴勒斯坦國手、太陽洋將桑尼無奈道出，「原以為新冠疫情結束世界就會回到正軌。」
記者鍾東穎/臺中報導
2022-02-28 18:57:03｜2022-02-28 19:19:35
俄烏戰爭爆發，烏克蘭慘遭戰火襲擊，造成不少傷亡，昨日太陽外籍主帥卡米諾斯和洋將塔克都發聲為烏克蘭祈禱，今日賽前太陽和海神齊聚禱告，賽後兩隊球員和教練都表示感謝有這次行動，讓大家持續關注，盼世界和平。
桑尼賽後被問到烏俄戰爭看法，「你問對人了，我有經歷過這樣的生活，巴勒斯坦已經過了這樣的日子6、70年了，很不幸地是看到也在烏克蘭發生，原以為疫情結束世界就會恢復正常，沒想到疫情快結束，但大家現在在談論戰爭，希望趕快結束讓世界回到正軌。」
桑尼是巴勒斯坦國寶級好手，在國際賽場上戰功彪炳，是巴勒斯坦國國家隊不可或缺的戰將，更堪稱亞洲籃球的傳奇球星，過去來台效力SBL裕隆隊，好表現就讓台灣球迷留下深刻印象，本季加盟T1太陽，更是隊內得分王。
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