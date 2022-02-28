談轉型正義 黃韋鈞：國民黨不反省鎮壓、即是未盡之處
今（28）日是二二八事件75周年，另俄羅斯正入侵烏克蘭，講述香港的電影《時代革命》正上映中，民進黨新北市議員參選人黃韋鈞說，民主被獨裁政權侵害的例子，在今年二二八這週交匯在一起，不論從二二八事件的口述歷史、文件，或近年來香港、烏克蘭所受迫害的斑斑血淚，都可以清楚看見，當強權將自身利益視為最大目標，皆為此殺害百姓、棄人權於不顧。
記者黃宣尹／台北報導
2022-02-28 19:09:16
黃韋鈞表示，侵略的殘暴與無情，就是人們厭倦戰爭的原因。然而，面對強權的糟蹋仍要挺直腰桿，是歷史給人的啟示；台灣人組成自衛隊抵抗國民黨、香港人和勇不分進行流水革命、烏克蘭軍民一心撐過第一擊迎來各國援助。
黃韋鈞說，可惜作為侵略者的國民黨始終看不清歷史，至今仍不願主動公布黨史資料，在香港反送中期間密會林鄭月娥，在烏俄衝突時唱衰台灣、貶低烏克蘭。國民黨對血腥鎮壓從不反省，這就是轉型正義未盡之處。
黃韋鈞表示，雖然促轉會在5月30日屆滿，但是日後的轉型正義工作並不會停止；行政院已經拍板，將設置轉型正義會報，日後的轉型正義工作將交由各部會接力進行。
黃韋鈞表示，和解與原諒，是受害者的選項；不是加害者、侵略者用來逃避真相的藉口；他期待真相與公義到來的那天，讓陽光照進歷史的陰暗面，給受難者家屬釐清事實的可能。