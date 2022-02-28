T1／塔克老師飆新高25分 丁聖儒：學習如何配合中
前PLG得分王季中轉戰T1臺中葳格太陽，4場比賽下來漸入佳境，得分屢創新高，今(28)日面對榜首高雄全家海神，攻下團隊次高25分，可惜太陽遭113:122逆轉。塔克目前出賽戰績2勝2敗，太陽主控丁聖儒則表示，還在學習如何配合中。
記者鍾東穎/綜合報導
2022-02-28 19:19:47
塔克本季初效力PLG高雄鋼鐵人，飆分能力毋庸置疑，場均貢獻超過20分，但太過單打獨鬥的打法，讓他只要在場上就會勝少敗多，總計只有1勝5敗，也因此遭棄用，改戰T1聯盟。
而塔克換了球隊和聯盟後，目前4場比賽分別對上前段班的海神、台啤英熊以及爐主桃園雲豹，表現似乎漸入佳境，從首戰5分進帳，到今天上場33分鐘，拿到本季新高25分6籃板1助攻。
塔克的加入也分擔了丁聖儒場均出賽全隊第2多(35分鐘)的控球重任，丁聖儒表示，「他來後我也必須去調整自己，他是外援，我配合他多一點，現在還在尋找如何幫助球隊，打出最大的團隊效益，我還在學習中。」丁聖儒今天出賽34分鐘，貢獻9分6籃板2助攻2抄截。
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