關鍵48小時？蒲亭計畫「3月2日取得勝利」 下周重振經濟
俄烏膠著戰事邁入第5天，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）警告接下來的24小時至關要緊，而外界也聚焦台灣時間下午5時的雙邊會談能否成功緩和局勢。不過根據半島電視台報導，俄羅斯外交部前副部長費多洛夫（Andrei Fedorov）表示接下來的時間才是俄國入侵的發力期，更透露蒲亭原計將在3月2日「拿下勝利」。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-02-28 19:34:23｜2022-02-28 19:34:35
當外界都在聚焦在下午5時的會談會否為緩和烏俄局勢時，俄羅斯外交部前副部長費多洛夫（Andrei Fedorov）向《半島電視台》表示，蒲亭最初的計畫是在3月2日前拿下勝利，不料來自烏克蘭軍民的抵抗與西方國家的制裁，遠比莫斯科先前預測的力度還要強，「我了解烏克蘭人。事實是，沒有人會拿著鮮花迎接俄羅斯軍隊。」
費多洛夫表示，他對俄烏雙方將舉行的談判感到非常有希望，「我知道基輔朋友們與烏克蘭高層的立場，他們已經做好坐下來談的準備，但沒有任何預設條件」。
此外，原先莫斯科認定世界各國因大量仰賴俄國出產的天然氣、石油，不會祭出嚴重制裁，但在歐盟領銜下的各項經濟制裁下，不得不承認經濟受到重挫。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，俄羅斯有能力彌補制裁造成的損失，下週一（3/7）將在克里姆林宮與政府和央行針對經濟問題舉行會議。