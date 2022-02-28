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首輪談判「難有結果」？《環時》前總編揭俄國心腹大患

▲俄烏雙方開啟戰爭以來首次談判，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進則預測此次會談「難有結果」。（圖／翻攝自《香港 01 》）
▲俄烏雙方開啟戰爭以來首次談判，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進則預測此次會談「難有結果」。（圖／翻攝自《香港 01 》）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-02-28 20:07:48｜2022-02-28 20:08:04

俄烏雙方有意透過談判化解當今局勢，稍早兩國代表團前往在白俄羅斯與烏克蘭接壤邊境的普里雅特河（Pripyat River）進行會晤，外界關注這場開戰以來的首次談判能緩和局勢，但中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進卻分析認為，首輪談判雙方恐怕「難有結果」。

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原計將在當地時間12時（台灣時間17時）舉行的首輪談判，延遲一個小時後正式展開。《環球時報》前總編輯胡錫進也預測此輪談判下來雙方有成果的機率「極低」，他認為烏克蘭估計會要求無條件停火，而俄羅斯則會為停火提出很多條件。

▲俄烏雙方已同意在白俄羅斯與烏克蘭接壤邊境的普里皮亞季河（Pripyat River）附近，舉行「不設前提」的談判。（圖／取自白俄羅斯外交部推特）
▲俄烏雙方已同意在白俄羅斯與烏克蘭接壤邊境的普里亞特河（Pripyat River）附近，舉行「不設前提」的談判。（圖／取自白俄羅斯外交部推特）
此外，首輪談判當中勢必也會提到頓內茨克、盧甘斯克2國議題，雙方態度恐將尖銳對立，而過去烏克蘭總統不斷要求加入北約、歐盟的作法也會被俄羅斯要求改為「維持中立」。胡錫進認為，蒲亭的心腹大患仍是烏克蘭傾向西方國家，「美國和北約將是談判室裡始終存在的幽靈」。

談判正式開始前，烏克蘭總統府表示，烏克蘭的談判目標是俄軍立即停火並撤離烏克蘭，總統澤倫斯基更朝歐盟喊話要當局採特殊程序，加入烏克蘭成為歐盟成員國。克里姆林宮則表示，不會在談判前公布自身立場。
 

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