開工好天氣不憂鬱！西半部暖熱上看30度 明變天北部轉涼
爽爽過完3天連假，今天（3/1）又該回到現實了！連假後開工第1天，有好天氣才有好心情，中央氣象局指出，今天全台各地還是維持晴朗穩定的穩定天氣，只有東半部地區及北部山區偶有零星短暫雨，白天各地氣溫持續回暖，西半部地區高溫可達攝氏29到30度，不過早晚低溫僅攝氏16到18度，日夜溫差可達攝氏10度左右，提醒民眾早出晚歸要記得添加衣物保暖。
記者張勵德/綜合報導
2022-03-01 00:05:00
氣象局預報員葉致均指出，時序進入春季之後，未來一週天氣變化相當快速，尤其對北部及東半部地區影響最明顯。晴朗的好天氣僅維持到今天，明天（3/2）白天起東北季風增強，北台灣會明顯轉涼，高溫驟降約攝氏7到8度，只剩攝氏21到22度左右，且北部及東半部地區轉為有短暫雨的天氣，週四連中部山區也有零星短暫雨。至於中南部地區不受影響，依舊維持多雲到晴。
葉致均說，週五（3/4）東北季風減弱，北部及東北部地區高溫會略微回升，降雨也僅剩東半部地區及北部山區偶有零星短暫陣雨，其他地區都是多雲到晴。但好天氣僅維持1天，週六（3/5）東北季風再度轉強，這波東北季風預計影響3天左右，主要影響還是在北部及東北部地區，高溫將降到攝氏18到20度，整天都會感受偏涼。
氣象局提醒，今天與周五受到天氣回暖影響，夜晚及清晨西半部地區及澎湖、金門、馬祖容易有局部濃霧及低雲影響能見度，請民眾要特別留意。