北市動物園票價25年來首次調漲！園方曝原因：已不得不為
臺北市立動物園長期致力於野生動物的保育與教育推廣，也是民眾休閒遊憩、學校校外教學的熱門場所。然而自民國86年以來，新台幣60元的票價已維持25年未調整，有鑒於民眾「一票到底」的輿情，及連年動物照顧所需的飼糧、設備成本價格持續攀升，適度調漲門票價格已是不得不為的考量。
編輯中心/綜合報導
2022-02-28 20:51:35｜2022-02-28 21:04:08
現行園區的收費標準為入園門票全票60元、優待票30元，參觀教育中心加收20元、優待票10元，搭乘遊客列車一趟5元，收費模式與地點的分散，難免讓遊園民眾感到不便，就服務人力規劃也不符效益。參考國內外公立動物園規模與收費標準、及國內大型場館如國立自然科學博物館、國立故宮博物院等票價，再審慎評估營運成本與保育教育目標後，預計將入園門票價格調漲至120元，並採「一票玩到底」模式，即入園後參觀教育中心與搭乘遊園車不用再額外付費，以避免目前額外收費造成民眾不便的情況。
臺北市立動物園隸屬於臺北市政府教育局，動物園的營運預算均由臺北市稅收支應，然而歷年園區外縣市及外籍遊客組成比例平均在7成以上，調漲票價將更符合使用者付費的精神，而臺北市民票價仍維持60元的優惠。在「一票玩到底」措施下，臺北市民以60元的費用享受調漲前85元的設施，相當於七折的優惠。
有關票價調漲的規劃，基於園區遊客服務品質滿意度調查報告，網路市調有近6成5的受訪者贊成，而遊客面訪調查則有7成4贊同動物園推動定價120元的「一票玩到底」方案。有關價格調漲的消息公告後，園區已持續收到來自各方面的意見，有支持的也有不完全認同的，動物園將會聆聽並彙整各方意見，再與臺北市政府相關局處進行討論，以研商出最適宜的方案，期望能在動物保育教育、園區永續經營管理、及遊客服務上，有更專業的發展。（編輯：李惠婷）