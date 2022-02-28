俄烏談判畫面曝！白俄外長：總統誠摯希望能化解危機

俄烏戰爭局勢膠著數日，雙方今（28）日在烏克蘭與白俄羅斯接壤的普里雅特河（Pripyat River）附近地區進行開戰5日以來首次談判，並由白俄羅斯外交部長馬克伊（Vladimir Makei）出席主持，他也轉達白俄羅斯總統的話，確保雙方安全同時也真摯希望能在對話中尋求解決危機的辦法。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-02-28 21:04:57｜2022-02-28 21:36:19
自雙方代表團抵達白俄羅斯起，外界十分關注俄烏談判的進展，盼能順利和緩烏克蘭境內的軍事衝突，歐盟外交與安全政策高級代表兼歐委會副主席博雷利（Josep Borrell）表示樂見雙方溝通，「俄烏代表的談判只是第一步」。
這場會談由白俄羅斯外長馬克伊出席主持。談判開始前，他向俄烏雙方代表團表達總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）的歡迎，並確保雙方「感到安全」，同時也轉述總統說法表示，「希望在今天這場談判中，你們可以找到解決危機的辦法，所有白俄羅斯國民都為此祈禱著。」
烏克蘭代表團包含國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）、外交部副部長托奇斯基（Mykola Tochytskyi）和總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）等人；俄羅斯代表團則有團長暨總統助理梅金斯基（Vladimir Medinsky）、國家杜馬國際委員會主席列昂尼德·斯盧茨基等人。三國總統皆未出席這場會談。