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俄烏談判畫面曝！白俄外長：總統誠摯希望能化解危機

▲俄羅斯對烏克蘭的攻勢28日進入第5天，烏克蘭在與白俄羅斯的交界，與俄羅斯代表展開談判。（圖取自twitter.com/BelarusMFA）
▲俄羅斯對烏克蘭的攻勢28日進入第5天，烏克蘭在與白俄羅斯的交界，與俄羅斯代表展開談判。（圖取自twitter.com/BelarusMFA）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-02-28 21:04:57｜2022-02-28 21:36:19

俄烏戰爭局勢膠著數日，雙方今（28）日在烏克蘭與白俄羅斯接壤的普里雅特河（Pripyat River）附近地區進行開戰5日以來首次談判，並由白俄羅斯外交部長馬克伊（Vladimir Makei）出席主持，他也轉達白俄羅斯總統的話，確保雙方安全同時也真摯希望能在對話中尋求解決危機的辦法。

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自雙方代表團抵達白俄羅斯起，外界十分關注俄烏談判的進展，盼能順利和緩烏克蘭境內的軍事衝突，歐盟外交與安全政策高級代表兼歐委會副主席博雷利（Josep Borrell）表示樂見雙方溝通，「俄烏代表的談判只是第一步」。

▲俄羅斯與烏克蘭代表團進行開戰以來首次談派，會議由白俄羅斯外交部長主持。（圖／翻攝自白俄羅斯國家通訊社）
▲俄羅斯與烏克蘭代表團進行開戰以來首次談派，會議由白俄羅斯外交部長主持。（圖／翻攝自白俄羅斯國家通訊社）
這場會談由白俄羅斯外長馬克伊出席主持。談判開始前，他向俄烏雙方代表團表達總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）的歡迎，並確保雙方「感到安全」，同時也轉述總統說法表示，「希望在今天這場談判中，你們可以找到解決危機的辦法，所有白俄羅斯國民都為此祈禱著。」

▲俄烏雙方會談地點外觀。會談地點位於白俄羅斯戈梅利州普里雅特河（Pripyat River）河畔，鄰近烏克蘭邊境。（圖／美聯社）
▲俄烏雙會談地點位於白俄羅斯戈梅利州普里雅特河（Pripyat River）河畔，與烏克蘭邊境接壤處。圖為俄烏雙方會談地點外觀。（圖／美聯社）
烏克蘭代表團包含國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）、外交部副部長托奇斯基（Mykola Tochytskyi）和總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）等人；俄羅斯代表團則有團長暨總統助理梅金斯基（Vladimir Medinsky）、國家杜馬國際委員會主席列昂尼德·斯盧茨基等人。三國總統皆未出席這場會談。


 

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