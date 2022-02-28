矢板明夫遭陳以信施壓？黃偉哲留言相挺

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矢板明夫認為，翻看了一下過去寫的臉書，有這麼一段，確實提到了陳委員被中國官媒點名為「暗獨」之事，沒有對他個人做任何評論，按道理說，陳委員應該要去找批評他的北京「人民政協報」抗議，他只是客觀地介紹了他被點名一事，信寫給產經新聞，應該是找錯了對象。
矢板明夫說，他早已在臉書上標明發表的是個人意見，並不代表產經新聞的立場，兩人曾經有過多次交流，也有暢通的溝通渠道，有不同的意見明明可以直接找他，卻在背地裡找人用日語寫信到東京去告御狀，採用這樣的手段令人遺憾；矢板明夫強調「我雖是產經新聞的職員，但也享有個人的言論自由。媒體人追求的客觀公正，在於報導事實，不扭曲真相，而不是放棄批判精神，遇事不發表意見」。
為此，台南市長黃偉哲也留言致意，指出「自由之家」（Freedom House）本月剛公布的「2021年全球自由報告」（Freedom in the World 2021），日本和台灣分別名列亞洲第一、二名自由國家，台灣和日本的友好情誼，是東亞民主陣營攜手合作的重要基礎，尊重且支持包括矢板先生在內的所有新聞工作者，擁有獨立且完整的報導空間，無法接受陳以信委員不敢向中國抗議、卻要求日本總社施壓記者的作為。黃偉哲也要強調「這不是台南人的作風，更不符合台灣人的精神」；矢板明夫也回覆感謝黃偉哲的支持。