拜登派重量級訪台團　國安高層揭來訪幕後3大意義

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國安高層表示，這是拜登繼2021年4月派遣前聯邦參議員陶德（Christopher Dodd, D-CT）訪團後，時隔不到一年，再次派遣資深訪團訪台，顯見拜登政府有意在既有台美各層級對話機制外，另以指派跨黨派卸任資深官員訪團的模式。
國安高層指出，白宮高層定期來台與台灣高層互動的模式，除了展現美國對台灣支持「堅若磐石」外，也為雙方高層建構直接訊息傳遞的平台。
國安高層以去年陶德訪團返美後為例說，美國隨即研議決定捐贈台灣疫苗，後來是在去年6月美國聯邦參議員訪問團訪台時，由參議員達克沃絲（Tammy Duckworth , D-IL）正式宣布；而去年6月，美方決定重新恢復台美延宕多年的TIFA會談等，顯見透過資深訪團，為台美雙方高層傳遞訊息的新互動模式，可謂溝通「快又有效」。
國安高層表示，就訪問時機而言，則是展現美國對台海及區域和平與安全承諾的「再保證」。拜登政府甫於今年2月11日發表「印太戰略」（Indo-Pacific Strategy），再次強調美國將與地區內外的夥伴合作，維護台海的和平與穩定，支持台灣自我防禦能力。
因此，該團在「印太戰略」報告發表後的半個月內即訪台，顯示美國以實際行動，展現美國在印太戰略報告中所強調對台灣的重視。
國安高層說，國際局勢正因烏克蘭遭俄羅斯軍事入侵而變動複雜，台海及印太局勢也受到國際注目。近期不乏境外勢力與在地協力者操作認知作戰，將台海情勢與烏克蘭情勢進行比較，甚至操作「西方無用論」或「美國棄台論」等，台美雙方皆對此認知作戰的操作有充分掌握。
國安高層說，拜登政府此時再次派遣「重量級」、「跨黨派」的訪團「搭乘專機」來台灣，就是以實際行動，展現美國對台海及區域和平與安全承諾的「再保證」。
國安高層指出，攤開此次訪團名單，團員背景都以「國防」及「國安」為主，對國際整體外交態勢、軍事行動策略與部署，以及區域安全情勢等均有深入了解；美方顯然期盼透過這次訪問團，傳達對台海和平與安全的堅定支持。（編輯：林克倫）1110228