俄烏首次談判結果出爐！澤倫斯基：已正式申請加入歐盟
俄烏會談在當地時間2月28日晚間於白俄羅斯結束，雙方將各自返回首都進行磋商，五個小時的談判並無明確結果。烏克蘭代表團員之一的總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）向記者表示，雙方代表團針對特定問題已經有了共識，必須先回國商討後才有辦法進行下一步談判。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-03-01 03:09:44｜2022-03-01 03:43:17
這場全球緊密關注的談判在白俄羅斯的斯戈梅利州官邸舉行了3個回合，花了約5個小時的時間才有初步結果。對烏克蘭和俄羅斯雙方而言，會走向談判一途的原因並不相同。對基輔來說，蒲亭下令核威懾單位進入「高度戒備狀態」後，俄方威脅驟升；對莫斯科來說，西方迅速的經濟制裁與烏克蘭軍民的頑強抵抗，導致戰事陷入未曾預期的膠著。
談判會後，烏方代表波多利雅科向記者表示，雙方主要針對在烏克蘭境內停火和武裝衝突等問題進行討論，在最後一輪談判中俄烏代表團有了共識，會各自返回莫斯科與基輔與當局進行磋商。
俄羅斯代表團團長梅金斯基（Vladimir Medinsky）亦告訴媒體，雙方代表團負責人在會談中對於特定議題的觀點相同，為了確定談判過程的決定是否可行，俄烏代表團會先回國，與各自國家領導層就談判立場進行磋商，方能繼續進行下一步談判議程。
梅金斯基稱下一次會談將會選擇在波蘭與白俄羅斯邊境舉行，但並未明確告知談判日期或時間；白俄羅斯政治學者沃斯克列先斯基在接受中國央視記者專訪時則透露，俄烏下一輪談判有望於3月2日在白波邊境地區舉行，而俄羅斯主要訴求為烏克蘭承認對克里米亞的主權，烏克蘭則要求俄方立即停火和撤兵。
不過《美聯社》分析認為，儘管這是在俄羅斯攻打烏克蘭5日以來雙方的首次談判，但從代表團成員身分就能看出基輔與莫斯科當局看待本次談判的態度。烏克蘭代表團成員國防部長、外交部副部長和總統府高級幕僚，俄羅斯代表團的團長卻只是蒲亭「文化方面」的顧問，由此可知俄烏兩方在某種程度上仍有明顯歧見。
與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基亦宣布，烏克蘭已經向歐盟遞交申請計畫，相關書信正在前往布魯塞爾的路上。不過這份申請多半是象徵意義大於實質意義，除了俄羅斯將會大力阻撓以外，烏克蘭多年來的地方腐敗導致加入門檻提高，要獲得歐盟所有成員國的一致通過仍具有一定難度。