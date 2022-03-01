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罕見放棄中立！瑞士宣布制裁俄羅斯、凍結蒲亭等人資產

▲瑞士總統卡西斯宣布，加入制裁俄羅斯的行列。（圖／美聯社／達志影像）
▲瑞士總統卡西斯宣布，加入制裁俄羅斯的行列。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-03-01 06:27:02｜2022-03-01 06:33:27

瑞士總統卡西斯（Ignazio Cassis）2月28日表示，瑞士將放棄中立（neutrality）的承諾，支持對入侵烏克蘭的俄國採取制裁，將與歐盟已採取的措施一致。

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綜合外媒報導，卡西斯聲稱，俄國對自由、民主、平民以及自由國家進行攻擊，在國際法上、政治與道德上都令人無法接受，在這黑暗的日子裡，瑞士決定與烏克蘭人站在一起，希望這些制裁能促使克里姆林宮改變心意。

卡西斯強調，瑞士聯邦委員會決定完全採行歐盟的制裁，這對瑞士而言可說是前所未有，因為瑞士向來維持中立地位；然而，讓侵略者正中下懷並非中立，坐視《日內瓦公約》被踩在腳下也不是中立，瑞士既已簽署公約，就須恪守人道主義秩序。

至於制裁內容，瑞士將凍結制裁清單上的個人與企業資產，包括俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）、總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）、外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）；並對所有俄國航班，包括私人客機（執行人道與搜尋任務的航班、緊急狀況除外）關閉領空；同時禁止5名與蒲亭親近的俄籍與烏克蘭籍寡頭入境，他們都與瑞士有「緊密的經濟聯繫」。

對於瑞士的決定，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell Fontelles）則表示歡迎，並表示作為歐盟對俄國新一輪制裁的一部分，俄羅斯超過一半的中央銀行儲備將被凍結。

瑞士的中立政策開始於1815年，自1815年維也納會議後從未再捲入過國際戰爭，成為世界上第一個，也是至今最古老的永久中立國。值得注意的是，雖然位於歐洲核心地帶，但瑞士並未加入歐盟，甚至連聯合國也是自2002年起才正式加入。此次為了應烏克蘭危機，激發歐洲國家高度團結，也許令蒲亭始料未及。

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