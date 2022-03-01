罕見放棄中立！瑞士宣布制裁俄羅斯、凍結蒲亭等人資產

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卡西斯強調，瑞士聯邦委員會決定完全採行歐盟的制裁，這對瑞士而言可說是前所未有，因為瑞士向來維持中立地位；然而，讓侵略者正中下懷並非中立，坐視《日內瓦公約》被踩在腳下也不是中立，瑞士既已簽署公約，就須恪守人道主義秩序。
至於制裁內容，瑞士將凍結制裁清單上的個人與企業資產，包括俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）、總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）、外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）；並對所有俄國航班，包括私人客機（執行人道與搜尋任務的航班、緊急狀況除外）關閉領空；同時禁止5名與蒲亭親近的俄籍與烏克蘭籍寡頭入境，他們都與瑞士有「緊密的經濟聯繫」。
對於瑞士的決定，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell Fontelles）則表示歡迎，並表示作為歐盟對俄國新一輪制裁的一部分，俄羅斯超過一半的中央銀行儲備將被凍結。
瑞士的中立政策開始於1815年，自1815年維也納會議後從未再捲入過國際戰爭，成為世界上第一個，也是至今最古老的永久中立國。值得注意的是，雖然位於歐洲核心地帶，但瑞士並未加入歐盟，甚至連聯合國也是自2002年起才正式加入。此次為了應烏克蘭危機，激發歐洲國家高度團結，也許令蒲亭始料未及。