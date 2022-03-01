電話講一半突然遭襲！烏總統險境中力求保國、震撼歐盟
俄羅斯揮軍烏克蘭已將近1週，卻不如預期中順利，不但遲遲拿不下基輔，甚至連原本被預測會出逃的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），堅持留守的態度，不只讓他民調急升，也改變歐盟以往的觀望態度，紛紛提出更強力制裁，要迫使俄羅斯停止侵略。有歐盟官員透露，澤倫斯基25日在與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）通話時，還因為所處位置突然遭受攻擊，導致他不得不中斷電話逃生，也讓歐盟對澤倫斯基身處險境卻堅持保衛國家一事，感到相當震撼。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-03-01 07:05:47
綜合《衛報》等外媒報導，澤倫斯基上週五晚間與米歇爾進行電話會談，才講到一半就被迫中斷，原因是澤倫斯基所在地似乎遭遇俄方攻擊。
據知情的歐盟官員透露，當時澤連斯基電話講到一半，突然連叫米歇爾的名字3遍，「查爾斯，查爾斯，查爾斯，我要掛電話了，我們遭受到攻擊」。
知名政治新聞網站《POLITICO》指出，澤倫斯基在全國演講中曾提到，自己的生命受到威脅，他和家人都成為俄國的首要目標，很可能是自己最後1次發表談話。有歐盟高級官員分析，澤倫斯基此舉集中了歐盟的團結，讓歐盟領導階層感受到這是個歷史性、決定性的時刻，也加強了領導階層的決心，甚至認為澤倫斯基的表現「非常專業，他在國家面臨嚴峻局勢的基礎上，設法與領導人建立了情感上的聯繫。」
在那之後，不僅歐盟加強制裁力道，澤倫斯基也成為抗俄決心和韌性的象徵，他留守國家、持續更新戰報、駁斥外界有關他落跑的虛假消息，都令他贏得了廣泛讚譽。