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美預計俄軍將試圖包圍基輔　俄12名駐聯合國人員遭驅逐

▲俄羅斯入侵烏克蘭一事，在國際社會引發抗議聲浪。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯入侵烏克蘭一事，在國際社會引發抗議聲浪。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-03-01 07:45:02

美國國防部高級官員2月28日透露，美方預料俄羅斯部隊將在未來數日嘗試包圍烏克蘭首都基輔，不排除因遭遇抵抗和軍備耗盡，而變得更具侵略性。

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該名官員匿名透露，俄軍希望繼續推進並包圍基輔，由於烏軍抵抗、攻勢減慢，加上部分俄軍備用物資都已耗盡，恐須重新審查戰略，或將使進攻舉止變得更具侵略性。

不過，目前看來烏克蘭境內並無白俄羅斯的軍隊，亦無明確跡象顯示，有白俄軍隊正朝烏克蘭前進，或是準備赴烏。

此外，根據《美聯社》報導，美國駐聯合國副大使米爾斯（Richard Mills）2月28日向聯合國安全理事會透露，美方已下令12名俄羅斯駐聯合國大使館人員，需在3月7日前離開美國，理由是他們參與「不符合其責任及義務，而且不利於美國的間諜活動」，相關活動已持續數月。

對此，俄羅斯常駐聯合國代表內本其亞（Vasily Nebenzya）則回應，前述12人被美方列為不受歡迎人物，指控美國驅逐俄方外交人員的行為有違《聯合國憲章》，再次對俄國採取敵對措施，俄方將就此做出回應。

▲俄國駐聯合國代表不滿12名俄國人員遭驅逐，並聲稱俄國的行動遭到扭曲。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄國駐聯合國代表不滿12名俄國人員遭驅逐，並聲稱俄國的行動遭到扭曲。（圖／美聯社／達志影像）
內本其亞也抱怨，俄羅斯保衛烏克蘭東部2個分離地區的特別軍事行動遭到扭曲，俄羅斯並沒有對烏克蘭本地居民發動敵對行動，也正在尋求結束這場戰爭。

而在聯合國正針對烏克蘭局勢舉行的特殊會議上，烏克蘭駐聯合國代表基斯提亞（Sergiy Kyslytsya）則呼籲，烏克蘭現在「正在為自己和全世界的自由及安全付出最終代價」，如果烏克蘭至終無法挺過，國際和平、國際秩序和聯合國也將無以為繼，強調：「不要有任何幻想。如果烏克蘭無法生存，民主接下來遭遇失敗的話，我們也不會感到驚訝。」

▲烏克蘭駐聯合國代表基斯提亞再次向世界喊話，切勿對烏克蘭的困境袖手旁觀。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏克蘭駐聯合國代表基斯提亞再次向世界喊話，切勿對烏克蘭的困境袖手旁觀。（圖／美聯社／達志影像）

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