美預計俄軍將試圖包圍基輔　俄12名駐聯合國人員遭驅逐

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，目前看來烏克蘭境內並無白俄羅斯的軍隊，亦無明確跡象顯示，有白俄軍隊正朝烏克蘭前進，或是準備赴烏。
此外，根據《美聯社》報導，美國駐聯合國副大使米爾斯（Richard Mills）2月28日向聯合國安全理事會透露，美方已下令12名俄羅斯駐聯合國大使館人員，需在3月7日前離開美國，理由是他們參與「不符合其責任及義務，而且不利於美國的間諜活動」，相關活動已持續數月。
對此，俄羅斯常駐聯合國代表內本其亞（Vasily Nebenzya）則回應，前述12人被美方列為不受歡迎人物，指控美國驅逐俄方外交人員的行為有違《聯合國憲章》，再次對俄國採取敵對措施，俄方將就此做出回應。
內本其亞也抱怨，俄羅斯保衛烏克蘭東部2個分離地區的特別軍事行動遭到扭曲，俄羅斯並沒有對烏克蘭本地居民發動敵對行動，也正在尋求結束這場戰爭。
而在聯合國正針對烏克蘭局勢舉行的特殊會議上，烏克蘭駐聯合國代表基斯提亞（Sergiy Kyslytsya）則呼籲，烏克蘭現在「正在為自己和全世界的自由及安全付出最終代價」，如果烏克蘭至終無法挺過，國際和平、國際秩序和聯合國也將無以為繼，強調：「不要有任何幻想。如果烏克蘭無法生存，民主接下來遭遇失敗的話，我們也不會感到驚訝。」