恢單尺度變大！理科太太近照引萬人驚呼「掌握流量密碼」
百萬YouTuber理科太太去年底與美籍藥劑師John結束5年婚姻，恢單後的她，重心都在工作與獨子身上，昨（28日）她曝光一張半身近照，上衣領口堪稱有史以來最低，粉絲驚呼：「妳的衣服怎麼了？」
娛樂中心／綜合報導
2022-03-01 08:05:27｜2022-03-01 08:21:51
理科太太在IG發文：「你通常什麼時候想要變得更好？我聽過很多人的答案是『失戀之後』。無論你的答案是什麼，變成更好版本的自己，可以是追尋，可以是療癒。」隨文附上美照，她一頭長髮梳理整齊，化淡妝，穿一件粉色深V毛線杉，領口開到半胸微露，加上肩頸、鎖骨線條，十分性感。
貼文發布9小時，按讚數已近破萬，粉絲驚呼連連，「首次驚見如此性感的理科太太」、「我的重點完全被某個地方吸引住了」、「理科太辣」，有人虧：「胸口越來越低就對了」、「怎麼回事」、「妳的衣服怎麼了，我好像看到長輩出來了」、「有事業的女人」、「掌握流量的密碼」。
其中不少人發現理科太太外貌出現變化，「真的越來越美」、「理科真的變美了」、「不可能越來越漂亮吧」，而她也在限時動態提問，自己最近是否真的變美，6成的粉絲投肯定選項，4成認為本來就很漂亮，引起熱議。（編輯：楊穎軒）