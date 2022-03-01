遭制裁急需救命錢 彭博：俄央行恐出售鉅額人民幣資產
俄羅斯興兵入侵烏克蘭，國際社會譴責聲浪不斷，歐盟及美國也採取事先本不被看好的強力制裁措施，包括將俄國銀行踢出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統、禁止與俄國央行交易等，令俄羅斯經濟面臨危機。有外媒分析後指出，外界對俄國這波制裁，力道能到哪，可能也與中國央行最終是否出手相助有關。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-03-01 08:29:00｜2022-03-01 08:31:15
根據《彭博社》報導，俄國央行擁有約6300億美元的外匯存底，相當於俄羅斯GDP的38%，為降低制裁帶來的風險，俄國央行已降低外匯存底的美元比重，並清空手上美債。
而在俄國的外匯存底中，約有13%、770億美元（折合新台幣約2.1兆）的人民幣資產，中國人民銀行（央行）還與俄羅斯央行進行數十億美元的貨幣互換，並簽署國產支付結算系統，作為SWIFT的替代系統。
報導指出，俄國央行若能順利出售這些人民幣資產，將為俄羅斯提供急需的流動性，以及1條「金融生命線」，因此歐美也正在緊盯俄國央行是否將有相關舉措。
不過，目前尚不清楚中國是否會支援俄羅斯，因為中國人民銀行並沒有透露將如何應對俄羅斯面臨的制裁，也並未回覆外媒洽詢更多細節的要求，態度顯得相當謹慎。