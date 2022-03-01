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10台人撤離烏克蘭卡關！沒PCR在機場遭擋　質疑溝通有誤

▲旅烏克蘭台人返台因沒有PCR證明在機場卡關，圖為日前撤僑專車離開烏克蘭準備入境波蘭。（圖／外交部）
▲旅烏克蘭台人返台因沒有PCR證明在機場卡關，圖為日前撤僑專車離開烏克蘭準備入境波蘭。（圖／外交部）

編輯中心/綜合報導

2022-03-01 09:04:32

俄羅斯出兵烏克蘭引發戰亂，成千上萬的當地居民出逃，而各國也紛紛展開撤僑。我國外交部之前也安排旅烏台人順利撤離前往波蘭，不料最新傳出有10位台灣人，準備從波蘭搭機返台時，卻在土耳其機場因為沒有PCR證明被擋，但指揮中心之前曾宣布旅烏台人不需要PCR就能回國，讓他們無奈質疑是否訊息傳遞有誤，「做事做半套？」

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綜合媒體報導，旅烏克蘭台灣留學生Simon表示，他們一行10人原定從波蘭搭機返台，但從華沙出發至土耳其轉機時，卻因為沒有PCR證明卡關，現場地勤要求他們出示PCR陰性證明才能上機，導致他們如今只能在機場繼續滯留。

Simon透露在波蘭出發時很順利，但在土耳其卻被阻攔，現場與台灣地勤人員溝通也無效，經外館聯繫協助依然未果，目前只能待在機場，下班返台飛機要等到24小時後的明天，讓他們好無奈。質疑指揮中心曾說出於緊急，旅烏台人可以免持PCR返台，為何還被要求出示證明？

而指揮中心發言人莊人祥則回應，若屬於緊急協助個案，返台不會因為沒有持PCR檢驗證明而遭罰，但要先聯絡航空公司，安排與其他旅客座位區隔才能搭機。（編輯：倪浩軒）

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