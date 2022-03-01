英媒爆料：蒲亭雇400傭兵 要暗殺烏克蘭總統等23名官員
俄烏戰爭持續，雙方的首次會談雖已落幕，但仍無具體結論，與此同時，美國衛星公司也捕捉到大量俄國軍車持續開往烏克蘭的畫面，距離停戰恐怕還有距離。有英國媒體踢爆，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）甚至從非洲雇用400名傭兵，欲取烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）和基輔市長等23名高官的性命。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-03-01 09:13:27
綜合《每日郵報》等英媒報導，俄國傭兵組織「華格納集團」（Wagner Group）惡名昭彰，犯下強暴、搶劫、謀殺和戰爭等多項罪行，一直以來都被認為聽命於蒲亭，儘管他本人矢口否認；近日，有400名傭兵加入「華格納集團」，掌握包含澤倫斯基、基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）兄弟在內等23名高官的「獵殺名單」。
報導指出，華格納集團的幕後金主疑為蒲亭的富商好友普里格欽（Yevgeny Prigozhin），在這之前已在中東和非洲完成多次黑色行動，包括敘利亞、利比亞、莫桑比克、中非共和國等，但都避免讓克里姆林宮承擔責任，儘管觀察家們都注意到這些行動與克里姆林宮政策目標之間的密切相關性。
這群訓練有素的傭兵原本正在等待克里姆林宮開綠燈，以將名單上的人物一網打盡。然而，他們的計畫在烏克蘭政府於26日宣布實施宵禁後被打亂，基輔當局命令所有國民都待在室內，以便烏軍可以在街上掃蕩，揪出俄羅斯傭兵，若有國民宵禁期間仍在外頭遊蕩，則可能因此被視為敵人。