館長別生氣！健身房Top 5霸主是它 團課多又好玩被推爆
健身在這幾年相當流行，很多民眾想要維持好體態，第一個想到就是去健身房運動，但現在市面上大小健身房這麼多，究竟在網友心目中最熱門的連鎖健身房排行有哪些？《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近半年內「健身房」話題的網路聲量表現，找出最熱門的五大健身房，聲量排名第一的是國內據點最多的連鎖健身房「World Gym」，其次也是大型連鎖的「健身工廠」，而網路紅人「館長」陳之漢所開設的「成吉思汗健身俱樂部」則名列第三。
記者張勵德/綜合報導
2022-03-01 09:58:49｜2022-03-01 10:00:01
提到健身房，號稱國內最大連鎖的「World Gym」，雖然偶有爭議出現，但仍是網路聲量排名第一，其中World Gym以「團課」聞名，網友就大讚「World Gym賣點就點多、團課強、停車免錢及便宜」、「我World Gym只上有氧團課，超喜歡groove、zumba、熱舞派對之類的課，很嗨很好玩」。
至於聲量排名第二的「健身工廠」，則是因「環境好」而受到關注。有民眾就表示「健工的環境，真的還不錯啊」、「健工整體環境在健身房裡已經是高標了」。至於網紅「館長」陳之漢所開設的「成吉思汗健身俱樂部」則名列聲量排行第三位，除了館長平時就有在自己的健身房拍攝健身教學影片，讓不少健身初學者學到不少知識，也有不少YouTuber前去拍片增加聲勢，讓不少網友直呼：「館長真的是很用心，又有條理，館內都安排的很讚」、「看完真的有心動想去參加館長的健身房」。
至於專門針對女性提供服務的「Curves可爾姿」及「True Yoga Fitness全真瑜珈」，則分居聲量排行第四及第五位，也受到不少網友的青睞。有民眾就表示「我覺得Curves讓你養成運動習慣是有幫助」、「全真有很棒的瑜伽老師」。
這項調查是從去年8月1日至今年2月10日，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤「健身房」話題的網路聲量表現，找出網友熱議的五大健身房，以及近3個月的4大健身房關注面向網路聲量排行。