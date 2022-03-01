挺烏克蘭！台灣援贈27噸人道醫療物資啟運

俄羅斯上（2）月21日承認烏克蘭境內兩個親俄分離主義人士控制的地區頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）為獨立實體，並以「維和」名義派遣部隊進入當地。俄羅斯總統蒲亭並下令出兵烏克蘭，爆發俄烏戰爭。外交部今 （1）日表示，27噸人道援贈烏克蘭醫療物資已啟運。
記者呂炯昌／台北報導
2022-03-01 09:53:39｜2022-03-01 09:55:49
外交部表示，我國政府於上月28日晚間進行對烏克蘭的人道援贈醫療物資啟運儀式；本捐贈案由行政院協調衛福部、外交部及財政部關務署共同努力完成。該批醫療物資包括藥品及醫療器材共約27噸，委由華航於28日晚間11時50分自桃園國際機場啟飛運往德國法蘭克福，隨後將經由適當路線與管道轉交烏方運用。
外交部強調，俄羅斯於2月24日對烏克蘭展開軍事入侵行動，戰事至今已造成超過30萬烏克蘭難民逃離國境。聯合國預估有700萬烏克蘭人民流離失所；如果戰事延續，將有1,800萬人需要人道援助。中華民國台灣作為國際社會民主陣營的成員，樂願發揮「台灣能夠幫忙」（Taiwan Can Help）的精神，我國基於人道主義考量，及時提供烏克蘭所亟需的醫療救援物資。