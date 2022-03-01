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挺烏克蘭！台灣援贈27噸人道醫療物資啟運

▲我國援助烏克蘭醫療物資送入華航機艙。（圖／外交部提供）
▲我國援助烏克蘭醫療物資送入華航機艙。（圖／外交部提供）

記者呂炯昌／台北報導

2022-03-01 09:53:39｜2022-03-01 09:55:49

俄羅斯上（2）月21日承認烏克蘭境內兩個親俄分離主義人士控制的地區頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）為獨立實體，並以「維和」名義派遣部隊進入當地。俄羅斯總統蒲亭並下令出兵烏克蘭，爆發俄烏戰爭。外交部今 （1）日表示，27噸人道援贈烏克蘭醫療物資已啟運。

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外交部表示，我國政府於上月28日晚間進行對烏克蘭的人道援贈醫療物資啟運儀式；本捐贈案由行政院協調衛福部、外交部及財政部關務署共同努力完成。該批醫療物資包括藥品及醫療器材共約27噸，委由華航於28日晚間11時50分自桃園國際機場啟飛運往德國法蘭克福，隨後將經由適當路線與管道轉交烏方運用。

外交部強調，俄羅斯於2月24日對烏克蘭展開軍事入侵行動，戰事至今已造成超過30萬烏克蘭難民逃離國境。聯合國預估有700萬烏克蘭人民流離失所；如果戰事延續，將有1,800萬人需要人道援助。中華民國台灣作為國際社會民主陣營的成員，樂願發揮「台灣能夠幫忙」（Taiwan Can Help）的精神，我國基於人道主義考量，及時提供烏克蘭所亟需的醫療救援物資。

▲外交部與衛福部及華航工作人員參與我國捐贈烏克蘭人道醫療物資啟運儀式。（圖／外交部提供）
▲外交部與衛福部及華航工作人員參與我國捐贈烏克蘭人道醫療物資啟運儀式。（圖／外交部提供）
▲我國援贈烏克蘭人道醫療物資。（圖／外交部提供）
▲我國援贈烏克蘭人道醫療物資。（圖／外交部提供）

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