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健身房該怎選？網友重視這4點　消保處：簽約前5原則必看

▲根據網路聲量調查，健身房的內部環境是網友選擇健身房考量的最重要面向，乾淨、空間大、人數少就很受歡迎。（圖／NOWnews資料照片，吳政紘攝）
▲根據網路聲量調查，健身房的內部環境是網友選擇健身房考量的最重要面向，乾淨、空間大、人數少就很受歡迎。（圖／NOWnews資料照片，吳政紘攝）

記者張勵德/綜合報導

2022-03-01 09:59:23

市面上健身房這麼多，該怎麼選擇才適合自己，是很多入門者很頭痛的事情。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》，觀察近3個月民眾最常關注健身房的問題，找出4大面向給民眾參考。排名第一的就是大家最關心的「內部環境」問題，多數人喜歡人不多、空間大又乾淨的健身房，其次是「服務態度」、「設備課程」以及「收費方式」。不過健身房經常需要簽訂契約並且事先收費，引發的消費糾紛也不少，根據行政院消保處統計，光是去年有關健身服務、教練課程的消費申訴就有近4千件，特別提醒民眾在跟健身房簽訂契約之前，要留意「服務資訊明確」等5大原則，才不會還沒健到身就先受了一肚子氣！

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▲網友關注健身房的4大面向，環境、服務、設備課程及收費討論度最高。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
▲網友關注健身房的4大面向，環境、服務、設備課程及收費討論度最高。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
根據網路聲量調查發現，網友對於環境整潔、空間大小及人員流量等有關健身房「內部環境」的討論最熱門，多數網友會分享自己喜好的健身環境空間給大家參考。其次網友也特別重視「服務態度」，有不少網友就曾抱怨：「遇到超雷教練，一直被放鳥。」可見業者的服務態度及專業度，是很多網友選擇的重要考量，萬一口碑打壞了，恐怕就很難獲得青睞。

而聲量排名第三的就是健身房的「設備課程」，像是日前就有一篇在討論「民眾上健身房會優先考慮的事情？」引來網友回覆：「器材的豐富度，再來是設備數量」可見器材的多寡與數量對健身民眾的重要性，畢竟大家都不想只是花錢去吹冷氣排隊。最後，「收費方式」當然也是很多人關心的話題，有網友就認為價格是最優先考量的點，有網友就說：「1個月不要高於1200元我都可以」。

這項調查是從去年11月10日至今年2月10日，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤網友最常關注健身房哪些面向的網路聲量表現，找出4大健身房關注面向網路聲量排行。

另一方面，消保處特別提醒民眾，上健身房簽約之前，千萬不要因為業者積極行銷、優惠或人情壓力而倉促簽約，務必要把握好5大原則。首先是服務資訊要明確，健身房與教練業者應在契約分別清楚記載健身中心使用的時間範圍、會員與場所容留人數，並且確認好業者有投保公共意外責任險，以及總金額與繳費方式、服務項目等資訊。教練的部分，要先確認清楚揭露各專項服務的堂數及期限、教練與學員的比例、指定教練姓名等。

其次是「推介貸款要說明」，當健身業者撮合消費者與第三人進行消費貸款繳費時，應善盡告知相關事項，例如貸款核准7日內，得隨時以書面通知健身業者及貸款機構解除或終止借貸契約，不須附任何理由。如果業者歇業、停業無法提供服務時，除非已提供履約保障，否則消費者得檢附證明文件，向貸款機構申請止付後續貸款餘額。

第三是因應目前疫情形仍有變化，當指揮中心宣布一級開設或發生社區感染時，所在地的消費者可以向業者申請暫停或請假，免繳月費或課程費用順延契約。第四則是終止契約方式要合理，消費者在契約還未屆滿前若要終止契約，業者應依比例退還餘額，若責任歸屬消費者，需負擔部分手續費，否則應全額退還。最後則是業者要提供履約保證，消費者也享有3日的契約審閱期限。

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