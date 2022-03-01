健身房該怎選？網友重視這4點　消保處：簽約前5原則必看

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而聲量排名第三的就是健身房的「設備課程」，像是日前就有一篇在討論「民眾上健身房會優先考慮的事情？」引來網友回覆：「器材的豐富度，再來是設備數量」可見器材的多寡與數量對健身民眾的重要性，畢竟大家都不想只是花錢去吹冷氣排隊。最後，「收費方式」當然也是很多人關心的話題，有網友就認為價格是最優先考量的點，有網友就說：「1個月不要高於1200元我都可以」。
這項調查是從去年11月10日至今年2月10日，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤網友最常關注健身房哪些面向的網路聲量表現，找出4大健身房關注面向網路聲量排行。
另一方面，消保處特別提醒民眾，上健身房簽約之前，千萬不要因為業者積極行銷、優惠或人情壓力而倉促簽約，務必要把握好5大原則。首先是服務資訊要明確，健身房與教練業者應在契約分別清楚記載健身中心使用的時間範圍、會員與場所容留人數，並且確認好業者有投保公共意外責任險，以及總金額與繳費方式、服務項目等資訊。教練的部分，要先確認清楚揭露各專項服務的堂數及期限、教練與學員的比例、指定教練姓名等。
其次是「推介貸款要說明」，當健身業者撮合消費者與第三人進行消費貸款繳費時，應善盡告知相關事項，例如貸款核准7日內，得隨時以書面通知健身業者及貸款機構解除或終止借貸契約，不須附任何理由。如果業者歇業、停業無法提供服務時，除非已提供履約保障，否則消費者得檢附證明文件，向貸款機構申請止付後續貸款餘額。
第三是因應目前疫情形仍有變化，當指揮中心宣布一級開設或發生社區感染時，所在地的消費者可以向業者申請暫停或請假，免繳月費或課程費用順延契約。第四則是終止契約方式要合理，消費者在契約還未屆滿前若要終止契約，業者應依比例退還餘額，若責任歸屬消費者，需負擔部分手續費，否則應全額退還。最後則是業者要提供履約保證，消費者也享有3日的契約審閱期限。