立院法制局喊恢復徵兵　邱國正：徵兵制並沒廢除

俄羅斯入侵烏克蘭，引發對台海局勢，立法院法制局即建議政府可恢復徵兵制。對此，國防部長邱國正今（1）日受訪表示，徵兵制並沒有廢除，徵募併用，國防部的重點就是戰力、建軍、備戰，現在因為環境變化讓該議題再度被炒作起來，他並不排斥，且國防部一直有做相關分析比較。
記者呂炯昌／台北報導
2022-03-01 10:16:33｜2022-03-01 10:18:10
立院今日邀請行政院長蘇貞昌與內閣閣員進行「日本福島及周邊食品輸入管制措施及我國因應俄羅斯入侵烏克蘭相關事項專案報告及備詢」，邱國正受訪回應徵兵制議題表示，現行兵役制度採「募徵併用」，並沒有廢除徵兵制，而是把重點放在募兵制，目前4個月役期也是徵兵。
邱國正強調，國防部可以討論任何議題，目前重點著墨在戰力、建軍和備戰，國防部會參與討論、表達意見，但各有各的講法，自然會從長計議，「但目前我的重點就是建軍、備戰，事實上我並不排斥，國防部一直有掌握這種狀況，也在做一個分析、比較」。
媒體追問，是否有考慮將義務役役期延長至1年？邱國正表示，這是一個議題，大家討論有有1年、1年兩個月、1年5個月、1年半，都是可以納入討論，但他目前並沒有什麼定見，「我個人沒有什麼意見，我這一路看來，當初為什麼有徵兵？後來為什麼改成募兵？大家很清楚，一方面是財力的問題，再一方面我們是平日養兵少、戰時用兵多，就是這概念」，當初役期2年或3年的，現在募兵都4年以上，以戰力角度來看，誰強誰弱就分析出來了。
邱國正表示，現在這個時間點，因為環境的變化，又把這個提炒作起來，「我並不排斥」，都一樣都可以納入討論。