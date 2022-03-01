高接梨穗現金救助「每公頃6萬」　明起開放申請

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昨農委會主委陳吉仲赴台中東勢關心高接梨穗災情，陳認為，高接梨穗受到寒流及連續降雨影響，災損相當明確，農委會將儘速公告辦理現金救助，救助額度為每公頃6萬元，至於農民反映提高救助金額，農委會也會儘速全面檢討各類品項救助額度，以反映農民生產成本。
陳吉仲也指示台中區農業改良場研發多樣化高接梨品種，並提供栽培技術相關輔導，穩定梨穗市場供需；另為避免高接梨穗因雨及低溫影響授粉，可試辦利用捲揚式設施加以改善，後續請台中市政府農業局評估試辦點，由農糧署協助輔導。
陳吉仲表示，因應氣候環境劇烈變遷，天然災害頻繁，救助金只能補貼部分災損，農委會將持續推動農業保險，有效分散經營風險。
農糧署主任秘書陳啟榮接受《NOWnews今日新聞》電話採訪時說明，今天會公告辦理現金救助，農民可於明日起10日內向公所提出申請，也請台中市政府農業局及所轄公所，儘速辦理勘查、抽查認定程序送中央審核撥款，讓受災農民可早日獲得現金救助。
另為利農友及早復耕，農糧署呼籲，除請公所儘速勘災拍照外，農友可以將損害情形及田區位置背景進行拍照，並標註拍攝日期、地段地號、衛星定位等資訊，併於申請期間向公所提出，保留災損證據，維護請領救助金權益。