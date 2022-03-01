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華興虐嬰案裁罰曝　業者停辦1年罰30萬！3托育員各罰15萬

▲台中市南屯區華興托嬰中心爆發虐嬰案，台中社會局今（1）日公布重啟調查後的最新裁罰。（圖／時代力量台中市黨部提供，2022.02.18）
▲台中市南屯區華興托嬰中心爆發虐嬰案，台中社會局今（1）日公布重啟調查後的最新裁罰。（圖／時代力量台中市黨部提供，2022.02.18）

編輯中心/綜合報導

2022-03-01 10:34:33

台中市南屯區華興托嬰中心去年爆發虐嬰案，經時代力量立委王婉諭披露影片後再度震驚外界，台中市長盧秀燕鞠躬道歉，而社會局重啟調查後，最新裁罰出爐，托嬰中心負責人加重裁罰30萬元並停辦一年，而3名有不當行為的托育人員各罰15萬元。

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台中市社會表示，黃昀恩、簡淑貞及林瓘萍等3名托育人員不當對待嬰幼兒，並習慣性地不當照顧，且托育人員有責任通報義務，卻漠視其他托育人員不妥適的照顧行為，依違反《兒少權法》加重處以15萬元罰鍰，10年內不得擔任兒少福利機構工作人員，並公布姓名。

▲集體虐嬰案被揭發後，盧秀燕上週五帶領市府相關人員鞠躬道歉。（資料畫面／記者顏幸如攝，2022.02.21）
▲集體虐嬰案被揭發後，盧秀燕上週五帶領市府相關人員鞠躬道歉。（資料畫面／記者顏幸如攝，2022.02.21）
而托嬰中心簡淑喜負責人，照顧管理上重大疏失，未能監督托育人員，依違反《兒少權法》加重處以30萬元罰鍰，托嬰中心停辦一年並公布姓名。

社會局指出，後續將提供家長法律扶助服務，並要求托嬰中心盡速舉辦家長說明會。而對於托嬰照顧的不當行為認定與裁罰適切性，已在研擬更加客觀明確的標準，讓未來的調查和處分更加完備。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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