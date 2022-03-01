華興虐嬰案裁罰曝 業者停辦1年罰30萬！3托育員各罰15萬
台中市南屯區華興托嬰中心去年爆發虐嬰案，經時代力量立委王婉諭披露影片後再度震驚外界，台中市長盧秀燕鞠躬道歉，而社會局重啟調查後，最新裁罰出爐，托嬰中心負責人加重裁罰30萬元並停辦一年，而3名有不當行為的托育人員各罰15萬元。
編輯中心/綜合報導
2022-03-01 10:34:33
台中市社會表示，黃昀恩、簡淑貞及林瓘萍等3名托育人員不當對待嬰幼兒，並習慣性地不當照顧，且托育人員有責任通報義務，卻漠視其他托育人員不妥適的照顧行為，依違反《兒少權法》加重處以15萬元罰鍰，10年內不得擔任兒少福利機構工作人員，並公布姓名。
而托嬰中心簡淑喜負責人，照顧管理上重大疏失，未能監督托育人員，依違反《兒少權法》加重處以30萬元罰鍰，托嬰中心停辦一年並公布姓名。
社會局指出，後續將提供家長法律扶助服務，並要求托嬰中心盡速舉辦家長說明會。而對於托嬰照顧的不當行為認定與裁罰適切性，已在研擬更加客觀明確的標準，讓未來的調查和處分更加完備。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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