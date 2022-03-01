新規上路！印尼再放寬入境措施　進峇里島將免隔離

印尼今（1）日對於國際旅客出入境管制開始實施新規定。針對國際旅客入境印尼必須先隔離3天；同時，自3月14日起，對於已完整施打疫苗且有施打追加劑的國際旅客，開始實施入境峇里島免隔離政策。
記者李澍/綜合報導
2022-03-01 11:12:06
據印尼CNN新聞網報導，印尼海事與投資統籌部長兼國家經濟復甦副主席魯胡特（Luhut Panjaitan）於早前的一場記者會上表示，自3月1日起，印尼政府對已完成第1、第2劑疫苗接種和完成加強劑（Booster）的國際旅客實施為期3天的隔離新規定；他也提到，印尼這一決定是根據專家的意見，針對印尼有關新冠疫情的各種數據分析後做出的決策。
魯胡特進一步說明指出，這些入境的國際旅客必須出示第1劑、第2劑以及加強劑的接種證明，同時還需出示4天防疫旅館的預訂付款證明；入境後須先進行首次PCR檢測並且在飯店等待檢驗結果，另外再於第3天進行第2次PCR檢測。
與此同時，印尼政府也頒佈多項關於3月14日即將在峇里島實施的國際旅客入境免隔離政策。
魯胡特宣布，若峇里島新冠疫情的確診數字有所改善，3月14日擬提前實施入境免隔離政策；印尼政府也會根據峇里島入境免隔離實施的實際情況，考慮是否於4月1日將這個政策擴大到整個印尼。
魯胡特表示，如果入境免隔離政策在峇里島進展順利的話，將從4月1日起在全印尼擴大免隔離政策；不過，他也語帶保留稱，該政策要根據疫情的發展數據而定。