法式美食與珠寶的巧遇！ 雙品牌跨界合作打造食藝饗宴
睽違多年，帕莎蒂娜國際餐飲集團、珠寶詩人曾郁雯與新思惟人文空間再度聯手策畫《來一場巧遇 • 我們巴黎見》法式美食藝術珠寶饗宴。帕莎蒂娜法式餐廳許志興主廚研發出變奏版威靈頓牛排《暮色》、西點行政主廚黃麗芳則演繹《午夜》甜點，跨界的靈感激發，讓二位主廚端出多道令人驚豔的藝術料理傑作。
記者陳美嘉／高雄報導
2022-03-01 10:41:30
為迎接這場高雄難得一見的頂級珠寶展，帕莎蒂娜從藝術視角出發，法式餐廳許志興主廚研發的《暮色》，以英國經典料理「威靈頓牛排」及法國名菜「羅西尼牛排」為靈感，巧妙呈現變奏版威靈頓，搭配嫩煎鴨肝、法式松露醬，肉質粉嫩柔軟，層層酥香豐潤不膩；《晨霧》則以鮮甜紫玉蘆筍慕斯拌入小卷細丁，耀黑魚子醬鋪陳其上，入口柔順高雅，上桌呈現白霧飄渺，呼應晨霧如夢似幻。
西點行政主廚黃麗芳的《午夜》，鮮紅酸甜莓果慕斯綻放艷紅嬌姿，揉合台灣紅玉茶與新鮮莓果，點綴主廚巧手繪製白巧克力飾片，呈現璀璨又神秘的雅緻光芒。
曾郁雯是知名作家與珠寶設計師，因珠寶作品深具文學底蘊，充滿甜美詩意，又被台灣媒體譽為珠寶詩人，擅長結合東方底蘊與西方線條，揉合出獨一無二的法式東方珠寶風格。此次展出四大主題「法式下午茶」、「印象巴黎」、「跳蚤市場」與「運動風潮」為珠寶注入全新元素。晶瑩甜美的孔賽石，幻化成一杯美到冒泡的香檳戒指；透過七彩迷離的蛋白石與藍寶石，呈現巴黎鐵塔下星夜燦燦，最浪漫的瞬間。
「一個自信的女人，一件郁雯的珠寶」是郁雯珠寶品牌理念，深耕藝術珠寶設計30年的珠寶詩人曾郁雯，即日起至4月9日於高雄新思惟人文空間舉辦《來一場巧遇 • 我們巴黎見》珠寶個展，展出以巴黎為題的百件精美絕倫、璀璨且閃耀的華麗珠寶及VIP貼身訂作的珠寶預約禮遇。雙品牌跨界合作的精彩，帕莎蒂娜法式餐廳，珠寶食藝饗宴即日登場。